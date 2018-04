MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, le preoccupazioni della Fisac-Cgil (oggi, 24 aprile)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa riparte sotto quota 2,7 euro ad azione. Le preoccupazioni della Fisac-Cgil di Lecce. Ultime notizie live di oggi 24 aprile 2018

24 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

LE PREOCCUPAZIONI DELLA FISAC-CGIL

La Fisac-Cgil Mps di Lecce ha tenuto un’assemblea di base lo scorso 13 aprile, da cui “sono emerse molte preoccupazioni, in particolare sul futuro della Banca”, come si legge in un comunicato diffuso dallo stesso sindacato. Il quale rileva “come l’ottimismo manifestato dall’A.D. Morelli circa i dati della trimestrale (che saranno ufficilalizzati intorno alla prima decade di maggio) non trovi riscontro nella percezione della Fisac-Cgil di Lecce, alla luce degli obiettivi e degli impegni assunti dal precedente Governo e l’Unione europea rispetto all’attuale Piano Industriale”. In particolare, il sindacato spiega che i lavoratori “si trovano a dover recuperare con la clientela un rapporto di fiducia che le scelte del management minano quotidianamente”. Nel mirino finiscono in particolare le azioni corrisposte ai manager in caso di cessazione di rapporto di lavoro e i crediti nei confronti dei partiti politici, diventati perlopiù Npl.

La Fisac-Cgil non è più disponibile “a pagare per gli errori commessi dal top management di questa azienda”, anche se riconosce che il “passo in avanti” fatto dall’amministratore delegato Marco Morelli nel riconoscere lo sforzo che i dipendenti di Montepaschi hanno fatto in questi anni. “onfidiamo che il nuovo Governo parta da queste premesse nel decidere di dare continuità, in accordo con l’Unione europea, al progetto di rilancio di una Banca che ha rappresentato l’emblema dei guasti di un Paese in cui le gravi responsabilità politiche, civili e penali di una classe dirigente inadeguata sono sempre rimaste impunite”, è la conclusione della nota del sindacato.

