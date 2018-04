BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari attende il Pil Usa (27 aprile 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi attende il dato relativo al Pil del primo trimestre degli Stati Uniti, lettura preliminare. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

27 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI ATTENDE IL PIL USA

Alcuni dati macroeconomici interessanti sono attesi durante la giornata odierna. Nella prima mattinata ci sarà la riunione della Bank Of Japan: non sono previsti variazioni del costo del denaro che dovrebbe rimanere intorno al -0,10%. Tuttavia gli economisti daranno peso alla parole di Kuroda. Alle 9:55, poi, il tasso di disoccupazione in Germania per il mese di aprile: le attese sono per una conferma della disoccupazione al 5,4%. Alle 10:30 il Pil del primo trimestre 2018, prima lettura preliminare, nel Regno Unito: le attese sono per un incremento dello 0,3% che significa a livello annuale una crescita dell'1,4%. Alle 14:30 il dato più importante dagli Usa: il Pil del primo trimestre del 2018, prima lettura preliminare. Le attese sono per una crescita del 2%, ben al di sotto del 3% voluto da Trump. Infine, alle 16:00 il sentimento d'aspettativa dei consumatori del Michigan per il mese di aprile: le attese sono per un dato pari a 86,9 punti, praticamente in linea con la rilevazione di marzo.

Ieri Piazza Affari ha chiuso un rialzo di un punto percentuale a quota 24.039 punti. Bene Mediaset che è salita del 2,44% per via del ritorno all'utile. Molto bene anche Fca che ha fatto registrare un progresso di due punti percentuali dopo che l'utile ha battuto le attese e il debito è stato quasi dimezzato. Male, invece, Ferragamo che ha visto prese di profitto: il titolo ha ceduto lo 0,6%. In rialzo, invece, Telecom Italia che ha guadagnato mezzo punto percentuale. Lo spread fra Btp e Bund si è mosso in leggero rialzo, pur rimanendo vicino ai minimi di periodo, attestandosi a 115,5 punti base. Il rendimento del Btp decennale è stato pari all'1,75%, in calo rispetto alla seduta precedente.

© Riproduzione Riservata.