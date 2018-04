MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e i dati sugli stipendi dei Ceo delle banche (oggi, 27 aprile)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa riparte sopra quota 2,65 euro ad azione. I dati sulle retribuzioni dei Ceo delle banche. Ultime notizie live di oggi 27 aprile 2018

27 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

I DATI SUGLI STIPENDI DEI CEO

Il Sole 24 Ore riporta alcuni dati del Centro studi della Uilca “Orietta Guerra” relativi alle retribuzioni dei top manager delle banche. In particolare, emerge che “il rapporto tra il compenso medio annuo di un amministratore delegato e lo stipendio di un lavoratore nel 2017 è stato pari a 50”, mentre l’anno precedente era stato pari a 59. Roberto Telatin, responsabile del centro studi, spiega che questa riduzione “è ascrivibile alla decisione di UniCredit di ridurre del 40%, a decorrere dal 1° gennaio 2017, gli emolumenti di Presidente, Vice Presidente, Amministratore Delegato, e all’uscita, in Banca Monte dei Paschi di Siena, dell’ex Amministratore Delegato e ex Direttore Generale”.

Telatin spiega anche che “assumendo come retribuzione lorda di ingresso 28.800 euro e lo stipendio degli amministratori delegati, se prendiamo Banca Intesa il differenziale del 2017 è di 145, quello di DoBank 69, Banco Bpm 54, Ubi 53, Unicredit 44, Mps 39”. Secondo i dati emersi, il differenziale è più basso di quello presente nel settore assicurativo, dove “il rapporto medio tra il compenso di un ceo e lo stipendio medio di un lavoratore del settore nel 2017 è stato pari a 112”. Secondo i sindacati resta però da correggere il rapporto tra parte variabile e parte fissa del compenso dei manager. Infatti, nel 2017 “la parte fissa ha rappresentato l’83,9% dei compensi degli amministratori delegati, mentre la parte variabile era il restante 16,1%”. Per Mps la parte fissa è stata del 97,5%. Cosa che non aiuta quando si ipotizza che i semplici impiegati vengano retribuiti anche in base ai risultati ottenuti.

