DEF/ Stangata Iva da oltre 1.300 euro a famiglia da evitare per il nuovo Governo

Il Governo Gentiloni ha approvato il Def, lasciando aperta l’ipotesi di un aumento dell’Iva, che potrebbe portare anche a un aggravio superiore ai 1.300 euro l'anno per famiglia

28 aprile 2018 Bruno Zampetti

La sede del Mef (Lapresse)

Il Governo Gentiloni ha approvato il Def, lasciando aperta l’ipotesi di un aumento dell’Iva, che potrebbe portare anche a un aggravio superiore ai 1.300 euro l’anno per ogni famiglia italiana. L’esecutivo, del resto, ha inserito solamente i quadri macroeconomici tendenziali a politiche invariate, segnalando di fatto quelle che sono le previsioni di crescita del Pil, indicata per quest’anno nell’1,5%, e soprattutto dei parametri di finanza pubblica su cui l’Europa è più attenta, ovvero il rapporto deficit/Pil e quello debito pubblico/Pil. Purtroppo, come effetto degli interventi a sostegno del sistema bancario, il primo aumenterà più del previsto. Il che renderà ancora più difficile farlo rientrare nei parametri concordati con l’Ue e di conseguenza evitare che scattino le clausole di salvaguardia per reperire, con un amento dell’Iva, le risorse necessarie a raggiungere il target di deficit/Pil.

DEF, STANGATA IVA DA EVITARE

C’è da dire che il Governo Gentiloni ha giustamente evitato di includere nel Def la parte relativa alle riforme che si intendono varare e i loro effetti sulla finanza pubblica. L’esecutivo, del resto, è dimissionario e attende solo di essere sostituito, occupandosi dei cosiddetti affari correnti di ordinaria amministrazione. Spetterà quindi al nuovo Governo decidere se e come disinnescare le clausole di salvaguardia per evitare l’aumento dei prezzi che colpirebbe tutti i cittadini. Certo è che dovendo mettere sul piatto più di 12 miliardi di euro, a tanto ammonta il costo per disinnescare le clausole solo per il 2019, sarà difficile avere altre risorse a disposizione per interventi di stimolo all’economia, taglio di tasse o lotta alla povertà.

DEF E LEGGE DI BILANCIO IN SALITA

Un bel rebus quindi quello che attende il nuovo Governo, anche perché l’Unione europea ha sì deciso di non chiedere una manovra correttiva per recuperare i 3,5 miliardi di euro che derivano dall’anno scorso, ma tutto fa pensare che deciderà semplicemente di inserire tale cifra nella Legge di bilancio autunnale. Dunque, saranno quasi 16 i miliardi che il nuovo esecutivo dovrà mettere sul piatto solamente per rispettare gli impegni presi ed evitare un aumento delle imposte. Chiunque si troverà a palazzo Chigi, quindi, dovrà iniziare il suo compito con una sfida importante ed è difficile immaginare che non voglia provare a evitare l’aumento dell’Iva, anche se questo potrebbe tradursi in tagli di spesa pubblica, compresa quella destinata al welfare.

© Riproduzione Riservata.