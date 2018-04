INPS CONCORSO/ Per 967 posti di lavoro a tempo indeterminato. I requisiti richiesti

Concorso Inps, bando per 967 posti di lavoro a tempo indeterminato come consulente protezione sociale con posizione economica C1. I requisiti richiesti

28 aprile 2018 Bruno Zampetti

Un bando di concorso Inps per 967 posti è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri. Nello specifico, i posti disponibili sono a tempo indeterminato come consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’Inps, area C, posizione economica C1. Sul sito dell’Inps viene specificato che la domanda, debitamente compilata, deve essere presentata utilizzando il servizio online entro e non oltre le 16:00 del 28 maggio 2018. C’è quindi un mese di tempo, anche per provvedere all’iscrizione sul sito dell’Inps, nel caso non si sia in possesso delle credenziali, che comprendono il pin. Andando a vedere il testo del bando, scopriamo che sono sette i requisiti richiesti per poter presentare domanda di accesso alla procedura di selezione, che prevede due prove scritte e una prova orale, la cui data è ancora da fissare. Se ci saranno più di 10.000 domande valide, verrà fatta una preselezione.

INPS, CONCORSO PER 967 POSTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

Guardando ai requisiti per presentare la domanda, occorre avere una laurea magistrale/specialistica in una delle seguenti discipline: finanza, ingegneria gestionale, relazioni internazionali, scienze dell'economia, scienze della politica, scienze delle pubbliche amministrazioni, scienze economiche per l'ambiente e la cultura, scienze economico-aziendali, scienze per la cooperazione allo sviluppo, scienze statistiche, metodi per l'analisi valutativa dei sistemi complessi, statistica demografica e sociale, statistica economica finanziaria ed attuariale, statistica per la ricerca sperimentale, scienze statistiche attuariali e finanziarie, servizio sociale e politiche sociali, programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, sociologia e ricerca sociale, sociologia, metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali, studi europei, giurisprudenza, teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica.

CONCORSO INPS, I REQUISITI RICHIESTI

In alternativa a queste lauree, il bando specifica che è accettato anche un “diploma di laurea (DL) secondo il ‘vecchio ordinamento’ corrispondente ad una delle predette lauree magistrali ai sensi del decreto 9 luglio 2009 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Gli altri requisiti richiesti sono: cittadinanza italiana o di un Paese Ue; non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico, né di essere stato interdetto dai pubblici uffici; non aver riportato condanne penali, ancorché non passate in giudicato ovvero di aver riportato condanne penali, specificandone la tipologia, o avere procedimenti penali pendenti, specificandone la tipologia; aver assolto gli obblighi militari nel caso si sia uomini nati prima del 1986; godimento dei diritti politici e civili; idoneità fisica all'impiego.

