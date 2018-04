Dazi Usa: Merkel, Macron e May contro Trump/ “Stop o l'Europa si difenderà”. Intesa anche sull'Iran

Dazi Usa: Merkel, Macron e May contro Trump: “Stop o l'Europa si difenderà”. Intesa tra Germania, Francia e Regno Unito anche sull'Iran

29 aprile 2018 Silvana Palazzo

Dazi Usa: Merkel, Macron e May contro Trump (Foto: LaPresse)

Messaggio di Angela Merkel, Emmanuel Macron e Theresa May a Donald Trump: gli Stati Uniti non impongano dazi alle merci dell'Unione europea o questa si difenderà a tutela dei propri interessi. Questa posizione comune è stata concordata durante una telefonata tra i leader di Germania, Francia e Regno Unito. Lo ha riferito un portavoce tedesco citato dai media internazionali. «Gli Usa non devono prendere alcuna misura commerciale contro l'Ue, altrimenti l’Ue sarà pronta a difendere i propri interessi nel quadro delle regole del commercio multilaterale», ha spiegato. Il presidente americano ha imposto infatti tariffe del 25% sulle importazioni di acciaio e del 10% su quelle di alluminio, ma ha escluso l'Ue dal provvedimento riservandosi una decisione dopo il primo maggio. Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, a La7 ha espresso l'auspicio di una marcia indietro da parte di Trump: «Siamo il principale alleato degli Usa, siamo il più grande mercato del mondo con 500 milioni di consumatori. Se Trump avvia una guerra commerciale con l’Europa commette un errore a danno del suo Paese».

DAZI USA E IRAN: MERKEL, MACRON E MAY CONTRO TRUMP

Angela Merkel, Emmanuel Macron e Theresa May si sono espressi anche in tema di politica estera. I tre leader hanno ribadito la difesa dell'accordo sul nucleare iraniano, ritenendolo lo strumento migliore per impedire lo sviluppo di armi nucleari da parte di Teheran. Il presidente americano Donald Trump invece in più di un'occasione ha espresso la volontà di voler ridiscutere quell'accordo. Sul colloquio telefonico si è espresso anche Downing Street con una nota che precisa la comune posizione dei tre leader anche sulla possibilità di emendare il testo dell'intesa, allargandolo alla questione dei missili iraniani. Quindi né Merkel né Macron e May, come riportato da Repubblica, escludono la possibilità di raggiungere un nuovo accordo. Donald Trump comunque ha tempo fino al 12 maggio per decidere se ritirare o meno gli Stati Uniti d'America dall'intesa. Nella telefonata tra i tre leader si è parlato dunque di nodi economici e di politica estera.

© Riproduzione Riservata.