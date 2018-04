BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari riparte dopo le feste di Pasqua (3 aprile 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi riapre dopo le feste di Pasqua, con alcuni interessanti dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

03 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI RIPARTE DOPO LE FESTE DI PASQUA

Oggi la Borsa italiana riaprirà dopo le feste pasquali. Ad attenderla diversi dati macroeconomici in agenda. In mattinata saranno diffusi gli indici Pmi manifatturiero del mese di marzo di Italia, Francia, Germania, Regno Unito ed Europa. Dalla Germania arriveranno anche i dati sulle vendite al dettaglio di febbraio. Nel tardo pomeriggio saranno diffuso i dati sulle immatricolazioni di auto in Italia nel mese di marzo e in serata il più importante dato sulle vendite di autoveicoli negli Stati Uniti sempre nel mese di marzo. Venerdì Piazza Affari ha chiuso con un +0,36% a quota 22.411 punti. La giornata non era stata molto scossa dai principali dati economici.

A livello puramente numerico, la disoccupazione in Germania nel mese di marzo si è attestata in calo al 5,3%, un risultato comunque atteso dagli analisti. Negli Stati Uniti, invece, molto bene il dato relativo al lavoro con le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione che hanno mostrato un calo a 215 mila unità mentre gli analisti si aspettavano un dato superiore di 15 mila richieste. Bene anche le spese personali di marzo che hanno subito un incremento in linea con il consensus. Questo è un indicatore molto importante: nonostante i posti di lavoro in America aumentino e la disoccupazione scenda, le spese personali non aumentano più del previsto e per questo motivo sarà difficile ipotizzare un aumento particolarmente elevato dell'inflazione che possa scaturire vendite sul mercato. Non bene, invece, la fiducia dei consumatori calcolata dall'Università del Michigan che si è attestato in ribasso a 101,4 punti, sotto il consensus. Lo spread aveva chiuso in lieve rialzo a 129 punti base. In aumento anche il rendimento del Btp decennale all'1,79%.

