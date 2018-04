Fox, Sky News a Disney?/ Il piano di Murdoch per convincere l'Antitrust inglese e assumere il controllo di Sky

03 aprile 2018 Emanuela Longo

Fox, Sky News a Disney?

Sky News potrebbe presto essere acquisita da Walt Disney nell'ambito del piano messo in atto da Rupert Murdoch e con il quale tenterà di convincere l'Antitrust inglese e al tempo stesso permettere alle 21st Century Fox di acquisire l'intero gruppo Sky. L'Authority britannica, infatti, finora ha ribadito l'eccessivo controllo di Murdoch nel settore dei media, ponendo così dei paletti. Come comunicato dalla stessa Fox tramite una nota ufficiale, sarebbe già stata avanzata la proposta di vendita del canale di notizie a Disney al fine di garantire una maggiore indipendenza editoriale del servizio di news e la stessa Disney avrebbe di contro già manifestato un certo interesse ad acquisire Sky News. I timori più che legittimi dell'Antitrust inglese – che avrà alla fine l’ultima parola - si sono concentrati sul fatto che Murdoch possa esercitare fin troppa influenza sul mercato dei media nel Regno Unito. Come evidenziato dai media locali, la mossa messa in atto da Fox, società controllata da Murdoch di vendere Sky News a Disney permetterebbe alla prima di assumere il totale controllo di Sky, la pay tv lanciata dallo stesso Murdoch nel 1989. Al momento Fox - che nel 2016 aveva concluso un accordo per rilevare il 61% di Sky che però ancora non detiene - ne possiede il 39% ed ambisce ad arrivare presto al 100% attraverso questa mossa che potrebbe convincere le autorità di controllo.

FOX, LE DUE PROPOSTE PER CONVINCERE LE AUTORITÀ DI CONTROLLO

Come spiega Repubblica.it, l'Antitrust inglese ha già segnalato a Fox di non essere affatto incline a raccomandare l'affare a Matt Hancock, segretario della cultura del Regno Unito, intenzionato a sua volta a bloccarlo. Ciò potrebbe però essere evitato solo se Fox garantirà di non dare a Murdoch ed alla sua famiglia il controllo di Sky News. Al fine di calmare le acque che in Gran Bretagna appaiono molto agitate, Fox ha pensato a due proposte: la prima alternativa consiste nell'acquisizione da parte di Walt Disney di Sky News, le cui trattative sono già in corso da tempo. La seconda, quella di creare un'azienda indipendente dentro Sky, impegnandosi a finanziarla per la durata di 15 anni, guidata dallo stesso capo di Sky News. Fox non ha dubbi sul fatto che l'autorità di controllo del Regno Unito, alla luce delle due alternative avanzate, possa dire finalmente di sì e dare il suo via libera, ma non è ancora detta l'ultima parola poiché i dubbi dell'Antitrust inglese non sono così lievi.

