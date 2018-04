MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Officina Mps, selection day per 21 candidati (oggi, 3 aprile)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa riparte sopra i 2,55 euro ad azione. Nuova fase per il progetto Officina Mps. Ultime notizie live di oggi 3 aprile 2018

03 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

NUOVA FASE PER OFFICINA MPS

Lo scorso mese di febbraio Montepaschi aveva lanciato il progetto Officina Mps per valorizzare la crescita di start-up e Pmi ad alto contenuto tecnologico e innovativo. E sull’apposito sito sono state 230 le candidature pervenute. In una nota la banca fa sapere che il 24% di esse provengono dalla Lombardia, la regione più attiva sul fronte delle start-up innovative a livello italiano, e il 15% dal Lazio. A conferma del buon radicamento della banca sul territorio, c’è da dire che ben il 20% delle candidature arriva dalla Toscana. Di queste 230 candidature, solo 21 sono state scelte per partecipare il 6 aprile al selection day in programma a Milano. In quell’occasione potranno presentarsi e illustrare le principali caratteristiche dell’iniziativa imprenditoriale e le opportunità di applicazione al contesto di Mps.

A quel punto sarà possibile selezionare le 7 finaliste che lavoreranno singolarmente di concerto con il management della banca per identificare un’applicazione concreta dell’innovazione al contesto di Montepaschi in ottica di “Co-progettazione” da realizzare in tempi rapidi: una collaborazione che può rappresentare un’occasione di crescita e di verifica dell’applicabilità dei propri progetti in un contesto reale. Al termine di questa ulteriore fase di selezione sarà scelta la migliore start-up o Pmi che riceverà un contributo di 25.000 euro e avrà l’opportunità di implementare la propria soluzione in Mps. Le proposte saranno giudicate sulla base di alcuni parametri tra cui la forza innovativa in termini di distintività e differenziazione dell’offerta, l’applicabilità e la capacità di gestire progettualità realizzative anche in contesti complessi e di presentare l’iniziativa in modo efficace in termini di comunicazione.

