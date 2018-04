BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari ripunta a quota 24.000 (30 aprile 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi inizia una nuova settimana puntando ai 24.000 punti. Non mancano dati macroeconomici interessanti. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

30 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI RIPUNTA A QUOTA 24.000

Giornata macroeconomica con alcuni dati interessanti quella di oggi. Alle 8:00 le vendite al dettaglio in Germania per il mese di marzo: le attese sono per un incremento dello 0,9%, in netto miglioramento rispetto al ribasso del mese precedente. Alle 11:00 la prima lettura preliminare dell'indice dei prezzi al consumo in Italia nel mese di aprile: si prevede un incremento dello 0,1%, in contrazione sul mese precedente. Alle 14:30 dagli Stati Uniti il dato relativo alle spese personali di marzo: il consensus vede una crescita dello 0,4%, in aumento rispetto a febbraio. Alle 15:00 un'asta di titoli di Stato francesi con scadenza a dodici mesi e tassi visti in negativo di circa mezzo punto percentuale.

Venerdì Piazza Affari ha chiuso con un ribasso dello 0,47% a quota 23.927 punti. Male i titoli bancari, così come Fca che ha lasciato sul terreno quasi tre punti percentuali. Una delle peggiori banche è stata Unicredit che è scesa dell'1,51%. In calo anche Banco Bpm ha ceduto l'1,34%. Meglio Intesa Sanpaolo che è scesa comunque dello 0,64%. Molto bene, invece, Cnh Industrial che è stata la migliore del Ftse Mib grazie a un rialzo del 3,62%. Bene anche UnipolSai che è salita più di un punto percentuale. In ribasso anche Leonardo che ha ceduto l'1,13%. Non benissimo Enel che in chiusura ha ceduto lo 0,29%. Lo spread tra Btp e Bund ha chiuso in rialzo vicino a 117 punti base. In calo, invece, il rendimento del Btp decennale che si è attestato all’1,74%.

