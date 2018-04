MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, Viola: ha le carte in regola per riprendersi (oggi, 30 aprile)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa inizia la settimana sopra quota 2,65 euro ad azione. I rimbosi ai risparmiatori azzerati. Ultime notizie live di oggi 30 aprile 2018

30 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

I RIMBORSI AI RISPARMIATORI AZZERATI

Repubblica ha dedicato un articolo ai rimborsi ai risparmiatori coinvolti nei dissesti bancari, che finora sono stati pari a circa 2,2 miliardi di euro sui 30 persi da azionisti e obbligazionisti. Le cause non mancano e “i primi a incassare dall’unica procedura conclusa - qualche giorno fa - sono i 15.443 detentori di obbligazioni delle banche in crisi nel novembre 2015: Marche, Etruria, Cariferrara, Carichieti. Si azzerarono 780 milioni in bond subordinati, ma l’esborso del Fondo interbancario volontario (costituito dagli operatori del credito in Italia) ha restituito 181 milioni, per il 90% in piccoli assegni sotto i 20 mila euro”, si legge sul quotidiano romano, che ricorda anche che sono state presentate all’Anac 1.695 istanze, “con 79 milioni richiesti: un mese fa la prima udienza dei collegi Anac ha accolto ben 29 delle prime 32 istanze, pari a 473mila euro che pagherà ancora il Fondo interbancario”. I tempi però per i ricorrenti sembrano essere piuttosto lunghi.

L’articolo di Andrea Greco e Franco Vanni si sofferma anche sulle vicende giudiziarie di Montepaschi. “I vari filoni partono dalle manovre sui derivati per occultare le perdite Mps del 2009. Sono a processo Mussari, Vigni e Baldassarri per aggiotaggio, falso in bilancio e ostacolo. Due nuovi filoni riguardano la gestione successiva: in uno la procura ha chiesto l’archiviazione dell’accusa di ostacolo alla vigilanza per Alessandro Profumo (all’epoca presidente) e Fabrizio Viola (ad): presto si pronuncerà il gip”. Sappiamo poi com’è andata a finire. “I nuovi filoni diranno molto anche della ‘tenuta’ dell’azione di responsabilità che qualche socio Mps chiede alle passate gestioni e a Deutsche Bank e Nomura, le controparti di quei derivati. Richiesta da ben 11 miliardi”.

