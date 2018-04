Pensioni, Ue: “In Italia spesa alta e rischio povertà”/ Commissione: ombre sulle mini riforme Poletti-Renzi

Pensioni, Ue bacchetta Italia: “Spesa alta e rischio povertà”. Rapporto della Commissione: critiche e ombre sulle mini riforme Poletti-Renzi. A rischio chi ha carriere discontinue

30 aprile 2018

La Commissione Ue bacchetta l'Italia nel rapporto sulle pensioni 2018. Chi è povero e chi ha carriere discontinue rischia di percepire una pensione inadeguata nel lungo periodo. Nonostante le modifiche apportate con la mini-riforma del 2016, basata sul principio di equità, c'è il rischio di «pensioni inadeguate per i lavoratori con carriere corte o interruzioni nei decenni futuri». Il documento approva la riforma delle pensioni, che «affrontato queste sfide basandosi sul principio di equità» per aumentare la solidarietà «sia facilitando il pensionamento anticipato per determinate categorie di lavoratori, sia aumentando i redditi pensionistici più bassi». Bruxelles ha approvato le riforme Poletti-Renzi (Ape, sociale e le forme di uscita anticipata), ma ha spiegato che non hanno avuto gli effetti sperati. Ritardi e costi per l'Ape volontaria sono eccessivi. E questo «ha fatto emergere debolezze sostanziali nel disegno complessivo». A Bruxelles non è piaciuta molto neppure l'introduzione delle quattordicesime a chi aveva redditi da pensione bassi, perché l'operazione è avvenuta senza verificare se chi ne avrebbe usufruito fosse effettivamente povero o no. È stata giudicata buona invece l'idea di poter cumulare contributi da diversi regimi pensionistici.

La Commissione dell'Unione europea ha ricordato che l'Italia aveva «un tasso di persone in stato di seria deprivazione sotto la media per gli over 65 nel 2008 (il 6,7% contro il 7,6% per l'Ue)», ma la situazione si è velocemente deteriorata dall'inizio della crisi del debito sovrano e «mostra una tendenza opposta rispetto all'Ue». Il tasso delle persone seriamente deprivate è in Italia al 10,9% nel 2016 contro il 5,9% dell'Ue nello stesso periodo. L'Unione europea ha poi lanciato un allarme anche per chi la pensione la prenderà nel lungo periodo, cioè giovani e lavoratori poco protetti, a partire da chi avrà carriere discontinue e interrotte, compresi gli autonomi che non godono di ampi redditi. La Commissione Ue suggerisce di redistribuire meglio le pensioni pubbliche e puntare su regimi pensionistici integrativi. Le pensioni sono una questione delicata. Bruxelles ha spiegato che sebbene la spesa pensionistica sia alta, «la sicurezza in età avanzata in Italia è variabile» perché «la protezione contro la povertà è inadeguata». La spesa previdenziale in Italia è destinata a salire fino al 18,7% del Pil nel 2040, poi inizierà a scendere per tornare al 13,9% solo nel 2070, che è veramente lontano.

