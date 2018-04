MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, intervento di Cdp in vista? (oggi, 4 aprile)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa riparte sotto quota 2,55 euro ad azione. Non si esclude un intervento di Cdp. Ultime notizie live di oggi 4 aprile 2018

04 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

INTERVENTO DI CDP IN VISTA?

La situazione di Mps non è rosea e “i suoi tempi di soluzione non sembrano coincidere con quelli del mercato e della Bce”. Per questo motivo, secondo quanto scrive L’Economia, l’inserto settimanale del Corriere della Sera, “l’unica carta giocabile subito diventa la Cdp”. Del resto lo Stato ha già perso circa 3 miliardi di euro dei 5,4 che ha messo sul piatto per la ricapitalizzazione precauzionale. E dato che un nuovo intervento pubblico con capitali non sembra una via percorribile, ecco che “un’intesa Cassa-Monte potrebbe disinnescare una grande instabilità italiana, con la nascita di un polo bancario di nuova generazione: compatibile ed efficace rispetto ai nuovi approcci di politica economica”. Del resto, ricorda Edoardo De Biasi, autore dell’articolo, le alternative a questo scenario appaiono di difficile realizzazione. Intesa Sanpaolo e Unicredit non sono interessate a Montepaschi, Poste Italiane dovrebbe diventare ancora più privata e dunque resterebbero come possibili “acquirenti” Banco Bpm e Ubi Banca.

In particolare il primo potrebbe dar vita a un nuovo e grande polo bancario. Ubi invece ancora di recente era stata accostata a Rocca Salimbeni, ma sono arrivate le smentite su una possibile operazione. Certo è che seguendo l’ipotesi di un intervento di Cassa depositi e prestiti per Mps non bisogna dimenticare che non si sa ancora chi sarà il nuovo ministro dell’Economia e delle Finanze, né chi prenderà il posto di Claudio Costagmana e Fabio Gallia al vertice di Cdp. E senza questi nomi è ancora più difficile dire se davvero l’operazione si farà.

© Riproduzione Riservata.