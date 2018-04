BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: chiusura a -0,3%, Stm a -2,44% (5 aprile 2018)

Borsa italiana news. Pochi i dati macreconomici che oggi potranno influire su Piazza Affari oggi. Tra questi quello sulla disoccupazione Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

05 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa italana, Lapresse

PIAZZA AFFARI ATTENDE I DATI DAGLI USA

Giornata che non vede particolari dati macroeconomici a livello europeo quella di oggi. L’unico importante da segnalare arriverà dalla Germania: si tratta dell'indice dei direttori degli acquisti del settore servizi per il mese di marzo. Gli analisti si attendono un dato pari a 54,2 punti, praticamente invariato rispetto al mese di febbraio. Alle 10:40 è prevista un'asta di titoli di Stato spagnoli a scadenza decennale: nell'asta passata si erano visti rendimenti intorno all'1,36% e le attese sono per dei risultati abbastanza simili. Alle 14:30 dagli Stati Uniti sono previste le richieste iniziali di disoccupazione per questa settimana: il consensus vede un dato pari a 225 mila unità, in peggioramento di circa dieci mila unità rispetto alla settimana precedente.

Ieri Piazza Affari ha chiuso con un ribasso dello 0,3%. La seduta era iniziata in lieve ribasso per poi peggiorare nel corso della mattinata. Dopo aver toccato i minimi con un ribasso dell'1,5%, è partito un recupero che ha portato a una chiusura negativa solo dello 0,3% a quota 22.442 punti. Particolarmente bene sono andate le utilities con A2A che è salita dello 0,71%, mentre Enel ha guadagnato lo 0,16%. Misti i bancari con Bper che ha chiuso invariata mentre Intesa e Unicredit hanno ceduto lo 0,4% circa. Male Ferrari che ha perso l'1,55% mentre Fca ha ceduto lo 0,54%. Lo spread fra Btp e Bund ha mostrato una riduzione importante attestandosi a 124,6 punti base. In netto ribasso anche il rendimento del Btp italiano decennale che si è attestato all'1,75%.

