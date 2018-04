Cdp acquisterà azioni Tim/ Telecom Italia sale a Piazza Affari: intervento Cassa Depositi a fianco di Elliott

Cdp pronta a intervenire in Telecom Italia a sostegno del Fondo Elliott. La rete di Tim potrebbe anche confluire in Open Fiber. Gli interrogativi su Vivendi

05 aprile 2018 Bruno Zampetti

Lapresse

A Piazza Affari Tim fa segnare un rialzo del 3%, superiore a quello del Ftse Mib (+1,6%). A spingere il titolo è l’ipotesi che la Cassa depositi e prestiti entri nell’azionariato di Telecom Italia, con una quota fino al 5%, per appoggiare il piano del Fondo Elliott. La decisione dovrebbe essere presa oggi dal Consiglio di amministrazione di Cdp e il fatto che a riportare la notizia siano tutti i principali quotidiani non fa che pensare che alla fine la società controllata dal Tesoro renderà concreto l’intervento nella compagnia telefonica. In questo modo si renderebbe ancora più evidente la preferenza del Governo italiano per il piano del fondo americano su Tim rispetto alla strategia di Vivendi. Un supporto di non poco conto in vista della prossima assemblea in cui bisognerà eleggere il cda dopo le decadenza dell’attuale board a seguito delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri.

TIM, PRONTO UN INTERVENTO DI CDP

Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, la decisione di far intervenire la Cassa depositi e prestiti sarebbe stata presa martedì a palazzo Chigi, in un incontro cui avrebbero preso parte il Premier Paolo Gentiloni e i ministri dello Sviluppo economico e dell’Economia, Carlo Calenda e Pier Carlo Padoan. L’operazione sarebbe in qualche modo sostenuta anche dagli altri partiti che hanno ottenuto più voti alle ultime elezioni, in particolare il Movimento 5 Stelle attraverso il deputato Maurizio Buffagni. Dato che il Fondo Elliott rischiava di restare isolato nella presentazione delle liste per il rinnovo del board (visto che non è andato in porto “l’apparentamento” con Assogestioni), il Governo ha deciso di scendere in campo per contrastare Vivendi. Resta da capire se la manovra funzionerà e quali conseguenze avrà.

LA RETE DI TELECOM ITALIA CON OPEN FIBER?

C’è infatti chi non esclude che il fine di questa manovra sia quello di far confluire la rete telefonica di Tim insieme a Open Fiber, società già controllata da Cdp insieme a Enel. Del resto il Fondo Elliott vorrebbe proprio procedere allo scorporo della rete. A quel punto verrebbe creata un’unica grande società di gestione della rete che potrebbe diventare come Terna o Snam (dove però non mancano partecipazioni straniere). Ci si domanda poi cosa deciderà di fare Vivendi, visto che anche quanto è avvenuto sul fronte Mediaset, con l’accordo che la società di Cologno Monzese ha raggiunto con Sky. Bollorè mollerà la presa su entrambe le aziende? Riuscirà comunque a concludere operazioni in guadagno o dovrà lasciare il campo in perdita? Non resta che aspettare le mosse francesi.

