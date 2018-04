Germania e un mare d'oro / Record di lingotti accumulati negli ultimi 70 anni, pronti a lasciare l'Euro?

Germania e un mare d'oro, record di lingotti accumulati negli ultimi 70 anni: il paese pronto ad uscire fuori dall'Euro per far valere il dominio economico. Ripercussioni per l'Italia?

05 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Germania e un mare d'oro, Angela Merkel - La Presse

La Germania sembra pronta ad uscire dall'Unione Europea, abbandonando di conseguenza l'Euro. Una scelta fatta per salvare economicamente il paese che naviga nell'oro e potrebbe diventare presto tra i più forti a livello monetario dell'intero mondo. Si parla di circa 3374 tonnellate di oro che rendono la Germania il paese più ricco d'Europa e il secondo al mondo per quanto riguarda le riserve. Nella Seconda Guerra Mondiale i forzieri della Germania erano stati svuotati e la nazione in pochissimo tempo è riuscita a ricostruire ricchezza, andando ad accumularla in un surplus incredibile di guadagni. Tutto è stato portato avanti poi senza nessun losco movimento, ma grazie allo studio di specialisti che hanno agito completamente in maniera legale. La crescita proporzionale e straordinaria si può leggere nel trattato di 160 pagine ''Das Gold der Deutschen'' che spiega tutto piuttosto bene.

UN POTERE ECONOMICO CHE VIENE DA LONTANO

Il potere economico della Germania, letteralmente sommersa da un mare di oro, viaggia su cifre altissime e si attesta sul passato. Infatti il successo viene da molto lontano e dagli ultimi settanta anni in cui si sono accumulate ricchezze. Una situazione che dovrebbe avere una ripercussione diretta sulla qualità della vita degli abitanti della nazione, pronti a guadagnare di più lavorando paradossalmente di meno. Una crescita costante che la Germania ha portato avanti a lungo per arrivare in una posizione di vantaggio che sembra definitiva e pronta a creare dei danni alle altre nazioni che fanno parte dell'Unione Europea, Italia compresa. Ripercussioni che non si dovrebbero vedere nell'immediato, ma che nei prossimi anni potrebbero portare a conseguenze davvero difficili poi a cui porre rimedio. Ovviamente l'economia è soggetta anche a rapidi cambiamenti e non è da escludere che l'evoluzione possa essere, almeno per noi, meno tragica di come si configura adesso.

