MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Così Mps rallenta il risiko bancario (oggi, 5 aprile)

05 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

COSÌ MPS RALLENTA IL RISIKO BANCARIO

Il sistema bancario italiano, complici anche le richieste delle autorità di vigilanza, si prepara a un riassetto. “Tutti i vertici delle banche hanno sul tavolo dossier e ipotesi di integrazione preparati dalle banche d’affari”, scrive Il Sole 24 Ore, secondo cui ci sono stati già dei contatti diretti per cercare di creare “almeno due poli nazionali dimensionalmente più vicini a Intesa e Unicredit”. In questo senso quindi i “naturali poli di attrazione” sono almeno tre: Ubi Banca, Banco Bpm e Credit Agricole. Le operazioni sono state però recentemente rallentate, secondo il quotidiano di Confindustria, da tre fattori nuovi. Il primo riguarda l’addendum Bce sugli Npl, con la richiesta di ratio patrimoniali da aumentare nel caso di fusione. Il secondo elemento ha a che fare con la sentenza della Corte Costituzionale che ha promosso il decreto popolari, aprendo la strada alla trasformazione in Spa della Banca Popolare di Sondrio, che potrebbe rientrare in un’operazione di aggregazione tra banche medie, Bper e Creval in primis.

Infine, c’è il caso Montepaschi a tenere le bocce ferme, viste le difficoltà che sta incontrando la banca toscana dal suo ritorno in Borsa. Tra poche settimane sarà più chiaro com’è andato il primo trimestre dell’anno dal punto di vista dell’attività commerciale e dunque ci saranno più elementi per valutare le possibilità di un ritorno alla redditività di Mps. Certo è che dopo le elezioni non essendo chiaro chi governerà è difficile capire cosa farà lo Stato in caso di peggioramento della situazione di Rocca Salimbeni. Non è da escludere che vengano fatte pressioni per fonderla con un’altra banca. Ecco quindi che l’incertezza tiene fermo il risiko bancario italiano.

