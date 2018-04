MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, Morelli rassicura gli investitori (oggi, 6 aprile)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa riparte sopra quota 2,75 euro ad azione. Marco Morelli rassicura gli investitori. Ultime notizie live di oggi 6 aprile 2018

06 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

MORELLI RASSICURA GLI INVESTITORI

In Borsa Mps ha recuperato quasi il 9%. Secondo diversi commentatori, ciò è dovuto al viaggio che Marco Morelli ha voluto fare, a una settimana circa dall’assemblea di bilancio, a Londra, insieme al nuovo direttore finanziario Andrea Rovellini, per rassicurare la City sulla situazione della banca toscana. Secondo quanto scrive Milano Finanza, l’amministratore delegato di Montepaschi avrebbe fatto il punto sull’avanzamento del piano industriale, che al momento è in linea con quanto concordato con le autorità europee. Avrebbe inoltre fatto presente che il monitoring trustee chiesto dalla Dg Comp ha dato risultati positivi. Inoltre, ha ricordato che il programma di cartolarizzazione e cessione dei Non performing loans sta procedendo bene. Questo mese dovrebbe poter partire la richiesta dalla Gacs per la tranche senior.

Morelli avrebbe ovviamente presentato Rovellini alla comunità di investitori londinesi e i due avrebbero fatto capire di non vedere all’orizzonte una situazione contabile difficile per Montepaschi. Non avrebbero però anticipato nulla sui conti del primo trimestre dell’anno. Secondo il quotidiano finanziario anche nel corso dell’assemblea del 12 aprile verranno lanciati altri messaggi rassicuranti. Tuttavia potrebbero non mancare domande da parte dei piccoli azionisti, soprattutto circa le voci della possibilità di un nuovo aumento di capitale e delle intenzione del Tesoro. Nei giorni scorsi è stata avanzata anche l’ipotesi che la Cassa depositi e prestiti possa intervenire in Montepaschi e certamente anche su questo punto si attendono dei commenti da parte delle persone direttamente interessate.

