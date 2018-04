BENZINA SINTETICA/ Nuovo carburante testato da Audi. Tutti i vantaggi e le ambizioni del progetto

La benzina sintetica potrebbe essere un’importante innovazione nel mondo dei carburanti. Ci sta lavorando Audi, con l'idea di fare poi a meno delle biomasse

07 aprile 2018

BENZINA SINTETICA, IL NUVO CARBURANTE E-BENZIN

La benzina sintetica potrebbe essere un’importante innovazione nel mondo dei carburanti. Tom’s Hardware ne ha parlato recentemente, ricordando che al lavoro su questo progetto c’è niente meno che Audi, impegnata a cercare di ottenere, da sostanze di scarto come le biomasse, una e-benzin, dotata di un particolare potere antidetonante. Il quale consentirebbe di diminuire il battito in testa nei motori e aumentare il numero di ottano. Il vantaggio sarebbe duplice: un carburante più rispettoso dell’ambiente e anche più performante nella combustione e quindi con indubbi vantaggi per il motore e la guida. Insieme alla francese Global Bioenergies, specializzata nell’ottenimento di carburante dagli scarti dell’agricoltura, Audi ha ottenuto un buon quantitativo di benzina sintetica per cominciare dei test su larga scala. I primi test sembrano essere incoraggianti e non resta che vedere quali saranno le evoluzioni.

BENZINA SINTETICA, L’OBIETTIVO DI ABBANDONARE LE BIOMASSE

L’ambizioso progetto resta comunque quello di arrivare a produrre e-benzin utilizzando anidride carbonica e idrogeno, senza più bisogno di biomasse. In questo modo, la produzione di carburanti diventerebbe molto più sostenibile a livello di impatto sull’ambiente. Resta da capire quanto tempo ci vorrà per raggiungere questo risultato, tenendo conto che nel frattempo le case automobilistiche sembrano impegnate anche nello sviluppo dei veicoli elettrici. Tuttavia se nel frattempo diventeranno più stringenti i limiti di emissioni per le auto di nuova produzione, ecco che la benzina sintetica potrà rivelarsi molto utile. Anche se non è chiaro se funzionerebbe sulle vetture già esistente e se eventualmente richiederebbe delle modifiche. Questo non è certo l’unico progetto riguardanti i carburanti su cui si sta lavorando. Anche le stesse compagnie petrolifere, come Eni, sono impegnate nella produzione di biocarburanti. Resta da capire se arriverebbero a creare qualcosa di simile alla benzina sintetica.

