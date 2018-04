TIM E CDP/ Bollorè, le opzioni per Vivendi dopo la mossa di Cassa depositi e prestiti su Telecom Italia

Cassa depositi e prestiti entrerà in Telecom Italia. Vivendi ha diverse possibili mosse dinanzi a sé per decidere come agire in Tim dopo la decisione di Cdp

07 aprile 2018 Bruno Zampetti

Lapresse

TIM E CDP, LE MOSSE POSSIBILI DI VIVENDI

Dopo l’annunciato ingresso di Cassa depositi e prestiti in Tim, per affiancare il Fondo Elliott contro Vivendi, ci si chiede quali saranno le contromosse dei francesi. Secondo Il Sole 24 Ore, per l’azienda di Vincent Bollorè sono tre le strade percorribili. La prima sarebbe quella di un accordo con il fondo Usa per formare un cda espressione di tutti gli azionisti. Tuttavia non sembra che tra i due contendenti ci sia la possibilità di un accordo. Dunque Vivendi potrebbe seguire la strada già percorsa con Ubisoft: restare azionista e dopo un lungo braccio di ferro cedere la propria quota con un certo guadagno (dalla società di videogiochi ha ottenuto tre volte il costo pagato inizialmente). Tenendo conto che le azioni di Tim sono state pagate 1,07 euro e ora il titolo viaggia intorno a quota 0,8-0,85, si tratterebbe di aspettare non poco tempo in attesa di una valorizzazione.

TIM E CDP, LO SCORPORO DELLA RETE

Un’ultima opzione per Vivendi sarebbe quella di trovare un terzo investitore per accelerare i tempi di uscita da Tim. Ma non è da escludere che i francesi possano trovarsi con la “strada libera” nel caso venga portato a termine lo scorporo della rete, con la sua aggregazione con Open Fiber, società controllata da Cdp. A quel punto probabilmente gli interessi del Tesoro italiano sarebbero soddisfatti e potrebbero lasciare Telecom Italia nelle mani di Vivendi. Resterebbe da vedere cosa farebbe intanto Elliott e se i francesi sarebbero interessati a una compagnia telefonica senza la rete. Teoricamente sarebbe un tipo di business che poco a che fare con quello tipico di Vivendi. Che tra l’altro dovrà anche capire cosa fare con Mediaset, dopo l’accordo raggiunto dal gruppo di Cologno Monzese con Sky. I destini di Mediaset e Tim potrebbero incrociarsi? Troppo presto per dirlo, meglio attendere prima l’esito dell’assemblea di Telecom Italia.

© Riproduzione Riservata.