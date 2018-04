Ape volontaria, Inps: “Accolte quasi 7mila domande”/ Circa 200mila simulazioni, ma presto si farà tutto online

Ape volontaria, Inps: “Accolte quasi 7mila domande”. Circa 200mila simulazioni, ma presto si farà tutto online. Ultime notizie sull'anticipo finanziario a garanzia pensionistica volontario

09 aprile 2018 Silvana Palazzo

Ape volontaria, Inps: “Accolte quasi 7mila domande” (LaPresse)

Ape volontaria, ad oggi sono 6.684 le domande di certificazione del diritto all’anticipo finanziario a garanzia pensionistica volontario che sono state accolte. Lo rende noto l’Inps, secondo cui di queste 5.214 si riferiscono a soggetti che hanno maturato i requisiti per l'accesso all'Ape volontario tra il 1° maggio e il 18 ottobre 2017. Nella nota l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha aggiornato i dati sui pensionamenti anticipati e comunicato che 5 mila delle domande accolte sono relative a coloro che possono richiedere, entro il 18 aprile 2018, i ratei arretrati maturati; 214 sono invece coloro che devono necessariamente richiedere, entro il 18 aprile 2018, i ratei arretrati maturati per integrare il requisito minimo di durata dell’Ape. La nota dell’Inps prosegue spiegando che insieme al rilascio della procedura per le certificazioni ne è stata predisposta una per la presentazione online della domanda di Ape volontario.

APE VOLONTARIA, INPS: “ACCOLTE QUASI 7MILA DOMANDE”

Le domande di certificazione del diritto all’Ape volontario possono essere presentate online dal 13 febbraio scorso. L’Inps da quella data ha reso disponibile sul suo sito un simulatore per calcolare indicativamente l’importo dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica e la rata di rimborso, attraverso l'inserimento di dati e informazioni da parte dell’interessato. Ad oggi, rende noto l’Istituto nazionale della previdenza sociale, sono state effettuate circa 200mila simulazioni. È dal 16 marzo che sono state messe a disposizione delle sedi territoriali dell’Inps le procedure per la certificazione del diritto all’APE. Dal 30 dello stesso mese, invece, l’ente sta provvedendo a inviare ai soggetti interessati le certificazioni del diritto all'Ape volontario. Ricordiamo che l’APE volontario è un anticipo previdenziale che si può chiedere con 63 anni di età, 20 anni di contributi, tre anni e sette mesi al massimo alla pensione di vecchiaia, con un assegno maturato superiore 1,4 volte il minimo.

© Riproduzione Riservata.