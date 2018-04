BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari inizia la settimana con pochi dati (9 aprile 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari inizia la settimana con pochissimi dati macroeconomici in agenda, perlopiù dall'Europa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

PIAZZA AFFARI INIZIA LA SETTIMANA CON POCHI DATI

La settimana si apre con pochi dati macroeconomici. Alle 8:00 le esportazioni in Germania per il mese di febbraio: le attese sono per un incremento dello 0,2%, in miglioramento rispetto alla lieve decrescita di gennaio. Oltre a questo, non sono previsti ulteriori dati dall'Eurozona. Nessun dato neanche nel pomeriggio dagli Stati Uniti. Da segnalare solo alle ore 15:00 un'asta di titoli di Stato francesi con scadenza massima a dodici mesi e con rendimenti previsti ampiamente negativi. Alle 17:30 anche un'asta di buoni del Tesoro americano con scadenza a tre e sei mesi. Nel primo caso si attendono rendimenti interno all’1,87%, mentre nel secondo si potrebbe giungere vicini ai due punti percentuali.

Venerdì Piazza Affari ha chiuso con un ribasso dello 0,17% a quota 22.929 punti, vicino ai massimi di periodo. La Borsa italiana è stata la migliore in Europa, mostrando una certa resistenza ai cali americani. In sofferenza parte del settore bancario con Intesa Sanpaolo che ha ceduto lo 0,25% mentre Unicredit lo 0,38%. Meglio Ubi Banca che ha guadagnato un punto percentuale. Male anche Fiat e Ferrari che hanno perso lo 0,9% e lo 0,6%. Molto bene Telecom Italia che è salita di quasi sette punti percentuali. In spolvero anche Mps, che con un rialzo del 5,5% è tornata sopra la soglia dei 2,9 euro. Lo spread fra Btp e Bund ha subito un allargamento, pur rimanendo sotto quota 130, chiudendo alla fine a 129 punti base. In lieve rialzo anche il rendimento del Btp decennale, che è ora pari all'1,79%.

