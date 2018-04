MODELLO 730/2018 AL VIA/ Nuove detrazioni nella dichiarazioni dei redditi

Modello 730/2018 al via con novità relative alle detrazioni, non solo per i farmaci, ma anche per le ristrutturazioni edilizie. Scadenza per la presentazione a fine luglio

09 aprile 2018 Bruno Zampetti

Lapresse

È tempo di cominciare a pensare al Modello 730/2018 per la dichiarazione dei redditi, che ormai già da un paio d’anni viene precompilato, già anche con alcune spese segnalate per la detrazione. Tuttavia non sono pochi gli italiani che avendo anche altri tipi di detrazioni da segnalare completano e ritrasmettono il modello precompilato oppure scelgono di affidarsi a Caf e professionisti per cercare anche di non incappare in errori. Ci sono infatti, come sovente capita, alcune novità, come per esempio, la cedolare secca per gli affitti brevi. Rispetto agli altri anni c’è da dire che è stato deciso si da subito di portare al 30 luglio il termine per la presentazione del Modello 730, quando solitamente veniva fissata la scadenza del 30 giugno per poi concedere la proroga di un mese. Ciò non toglie che sarà meglio non aspettare l’ultimo momento per presentare la dichiarazione dei redditi.

MODELLO 730/2018 AL VIA, CHI PUÒ UTILIZZARLO

L’Agenzia delle Entrate ricorda che possono utilizzare il Modello 730/2018 coloro che lo scorso anno hanno percepito: redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; redditi dei terreni e dei fabbricati; redditi di capitale; redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva; redditi diversi (come redditi di terreni e fabbricati situati all’estero). Tuttavia in alcuni casi i contribuenti che presentano il 730 possono avere la necessità di presentare alcuni quadri del modello Redditi Persone fisiche, il vecchio Modello Unico, in particolare nel caso di redditi di capitale di fonte estera o partecipazioni e investimenti all’estero. Il vantaggio del 730 è che le somme da dare o ricevere dall’Erario vengono trattenute o versate direttamente nella busta paga o nella pensione dei lavoratori/contribuenti.

MODELLO 730/2018 AL VIA, LE NOVITÀ PER LE DETRAZIONI

Come detto, nel modello 730/2018 ci sono delle novità. In particolare Repubblica ricorda che sono state ampliate le percentuali di detrazione per interventi antisismici o di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici condominiali. È stata inoltre portata a 717 euro la soglia limite per la detrazione delle spese di istruzione fino alle superiori, mentre per le agevolazioni relative agli affitti per gli studenti universitari fuori sede c’è stata l’estensione anche all’interno della stessa provincia di residenza, con una riduzione a 50 km nel caso di zone montane o disagiate. Sono state rese detraibili anche le spese per acquisto di alimenti a fini medici speciali, mentre dal 27 dicembre 2017 è fruibile il credito d’imposta per le erogazioni liberali effettuate nei confronti di orchestrali, teatri, e dei centri di produzione teatrale e di danza.

© Riproduzione Riservata.