MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e la strategia sui crediti Utp (oggi, 9 aprile)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa riparte sopra quota 2,9 euro ad azione. La strategia sui crediti Unllikely to pay. Ultime notizie live di oggi 9 aprile 2018

09 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

LA STRATEGIA PER I CREDITI UTP

Recentemente si erano diffuse voci circa la volontà da parte di Mps di cominciare a mettere in vendita, con singole operazioni, i crediti unlikely to pay, cioè quelli che ancora non sono in sofferenza, ma hanno probabilità di diventarlo. Dunque è interessante leggere quelle che sono le dichiarazioni di Fabrizio Leandri, Direzione Chief Lending Officer - Chief Officer Mps, rilasciate a creditvillage.news. Leandri segnala anzitutto che per via delle grosse cessioni di Npl avvenute in Italia negli ultimi mesi, di cui tra l’altro Montepaschi stesso è stato protagonista, “le banche hanno imparato che è indispensabile essere molto più proattive nelle fasi precedenti, attivando una serie di meccanismi prima che un credito arrivi in sofferenza”. È dunque da qui che nasce la maggior attenzione per i crediti Utp, che “sono più rischiosi, ma possono generare alti rendimenti”.

Dal suo punto di vista, le banche devono cercare di avere un approccio diverso da quello usato con gli Npl. Il che “in parole povere vuol dire: se prima il medico generico dava la stessa medicina a tutti in attesa di vederne l’effetto, adesso bisogna approcciare i pazienti con medicine diverse, capendo qual è il problema. Anche perché tra gli Utp ci sono alcuni cluster che hanno difficoltà importanti e sono più vicini alle sofferenze e altri che sono invece più vicini al ritorno in bonis". Leandri evidenzia quindi che “i potenziali rendimenti elevati degli Utp suscitano l’interesse dei fondi stranieri che, se nel caso delle sofferenze erano interessati più all’immobile ipotecato, in questo caso potrebbero essere interessati a metterci nuova finanza per salvare l’azienda o il debitore di turno”.

