GOLF IBRIDA VOLKSWAGEN/ Risparmi sui consumi con il mild hybrid diesel

La Golf Ibrida della Volkswagen arriverà nel 2019 e monterà un motore mild hybrid diesele da 48 V, che consentirà di avere consumi e prestazioni importanti

01 maggio 2018 Bruno Zampetti

GOLF IBRIDA VOLKSWAGEN IN ARRIVO NEL 2019

Volkswagen si prepara a lanciare un nuovo modello della Golf che sarà equipaggiato con un motore ibrido particolare, già ribattezzato ibrido leggero, EA288 Evo. Il sito di Tom’s Hardware riporta i particolari di questo propulsore, che dovrebbe contribuire a “riabilitare” il diesel. In sostanza a Wolfsburg è stato ripreso un progetto già sviluppato da Bosch e Continental, portandolo però per la prima volta sul mercato consumer. Il motore diesel viene abbinato a un piccolo motore elettrico tramite una cinghia o l’albero motore. È anche presente una batteria da 48 V per recuperare parte dell’energia. Il risultato è un motore che abbatte consumi ed emissioni. Inoltre, viste le dimensioni non particolarmente diverse da quelle di un motore “standard”, è più facilmente integrabile in modelli già esistenti senza che vi sia bisogno di effettuare modifiche anche agli impianti di produzione.

GOLF IBRIDA VOLKSWAGEN, IL DIESEL MILD HYBRID

Già dal prossimo anno si potrebbe quindi poter acquistare una Golf già ribattezzata mild hybrid, che dovrebbe arrivare a risparmiare fino a un terzo di litro ogni 100 km. Ovviamente i consumi reali saranno probabilmente più alti, ma si tratta di cifre che per gli attuali motori a combustione risultano ancora proibitivi. Certamente il fatto di scegliere di montare questo motore sulla nuova generazione di Golf è un segnale importante da parte di Volkswagen, che sembra voler lasciarsi alle spalle lo scandalo del dieselgate mostrando una maggior attenzione per l’ambiente. E c’è anche da ricordare che lo sviluppo dell’ibrido leggero consentirà al marchio tedesco di poter abbassare la media delle emissioni dei suoi modelli, in modo da rispettare i rigidi limiti che presto diverranno realtà nell’Unione europea, evitando multe accompagnate da un nuovo danno reputazionale, tenendo conto di quanto già successo in passato.

