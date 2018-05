MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e i rischi dei fondi stranieri nelle banche italiane (oggi, 1 maggio)

01 maggio 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

I RISCHI DEI FONDI STRANIERI NELLA BANCHE ITALIANE

Lando Maria Sileoni, da poco confermato alla guida della Fabi, è stato intervistato da Milano Finanza, con cui ha parlato della situazione del sistema bancario italiano, dove sono sempre più presenti i fondi stranieri. Unicredit è forse il caso più eclatante, ma anche in altri istituti non mancano partecipazioni importanti di fondi come Blackrock e Capital Research. Fortunatamente ci sono ancora le partecipazioni di fondazioni bancarie, ma il rischio è che si trovino a essere gli unici soggetti italiani presenti nei capitali delle banche. Anche la partecipazione pubblica in Mps non durerà molto e presto si potrebbero vedere anche dei cambiamenti negli assetti proprietari delle banche popolari, a seguito della riforma che le ha fatte diventare contendibili.

Di per sé l’interesse straniero per le nostre banche, secondo il sindacalista, non sarebbe un male. Il problema è che si consolida il modello delle public company c’è il rischio di trovarsi ad avere a che fare con fondi che non guardino al lungo periodi, ma che cerchino redditività a tutti i costi. “Se la redditività rallenta, chiedono subito tagli. La loro ossessione è efficienza e costi minimi. Perciò, se non sono bilanciati da investitori di lungo termine come una volta erano le fondazioni, i fondi finiscono per spadroneggiare e limitare l’autonomia gestionale”. Certo Sileoni riconosce che le fondazioni, come nel caso di Carige e Montepaschi, non hanno gestito sempre al meglio, per questo è bene che abbiano un ruolo limitato. Dovrebbero essere “i protagonisti della finanza italiana” a investire sulle banche. “Penso a nuclei piccoli, ma coesi di investitori italiani: possono sostituire il ruolo perso dalle fondazioni e bilanciare l'avanzata dei fondi di stampo anglosassone”, spiega il sindacalista.

