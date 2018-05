BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari attende dati dagli Usa (10 maggio 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi affronta ancora l'incertezza politica italiana. Non mancherà uno sguardo ai dati degli Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

10 maggio 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI ATTENDE DATI DAGLI USA

La giornata odierna prevede alcuni dati macroeconomici interessanti. Alle 10:00 la produzione industriale italiana per il mese di marzo: le attese sono per un incremento dello 0,4%, in netto miglioramento rispetto alla discesa di febbraio. Mezz'ora più tardi anche la produzione industriale del Regno Unito: è previsto un aumento dello 0,2%, più o meno in linea con il risultato precedente. Sempre alla stessa ora anche la produzione manifatturiera: in questo caso è attesa una contrazione dello 0,2%, in linea con il risultato precedente. Alle 13:00 la decisione sui tassi di interesse in Inghilterra: gli analisti non si attendono particolari variazioni con il costo del denaro che dovrebbe rimanere allo 0,5%. Alle 14:30 le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti: le attese sono per un dato a 218 mila unità, in lieve aumento rispetto alla settimana precedente. Sempre alla stessa ora il dato però più significativo della giornata: l'inflazione per il mese di aprile. Le attese sono per una crescita dello 0,2% che significherebbe, annualizzato, un incremento del 2,2%.

Ieri Piazza Affari ha chiuso con un rialzo dello 0,51% a quota 24.266 punti. Particolarmente in luce sono stati i titoli bancari con Bper che ha fatto registrare un balzo di oltre otto punti percentuali. Molto bene anche Ubi Banca che ha guadagnato il 3,5%. Più cauta Intesa che è salita solo dello 0,5% mentre Unicredit ha guadagnato l'1,22%. Male, invece, Fca che ha lasciato sul terreno quasi due punti percentuali. Molto bene, invece, i titoli legati al petrolio che hanno beneficiato del rialzo dei prezzi: Saipem ha guadagnato quasi sei punti. Bene anche Eni che è salita del 2,77%. Ancora male Telecom Italia che alla fine della seduta ha mostrato un -1,54% mentre Azimut ha perso poco più di un punto percentuale. Lo spread fra Btp e Bund ha chiuso in rialzo, sui massimi della giornata a 131,9 punti. In rialzo il rendimento del Btp decennale che si è attestato all'1,88%.

