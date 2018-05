BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari guarda ai tassi dei Btp e allo spread (11 maggio 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi guarda alle aste dei Btp dopo la fiammata dello spread. Non mancheranno dati dagli Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

11 maggio 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI GUARDA ALLE ASTE DEI BTP

Giornata che non prevede particolari dati macroeconomici quella di oggi. Alle 11:45 ci saranno alcune aste importanti di titoli di Stato italiani con scadenza a tre, sette e trent'anni. Sarà particolarmente interessante vedere quale sarà la domanda per queste obbligazioni visto che negli ultimi giorni lo spread ha subito rialzi in seguito alla tensioni politiche. Alle 16:00, invece, l'indice di fiducia del Michigan per il mese di maggio, prima lettura preliminare: gli analisti credono che il dato sarà pari a 98,5 punti, poco variabile rispetto al mese precedente. Da segnalare che nel pomeriggio si terranno anche alcuni discorsi di membri della Fed e che alle ore 15:30 ci sarà anche un'audizione di Mario Draghi che potrebbe esprimere alcune nuove considerazioni sull'andamento dell'economia dell'area Euro.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in un ribasso dello 0,96% a quota 24.033 punti. Molto male le utilities e i titoli bancari. Intesa San Paolo ha perso lo 0,92% mente Banco Bpm ha ceduto addirittura oltre quattro punti percentuali. Si è salvata, invece, Unicredit grazie a ottimi conti trimestrali. Il titolo ha chiuso con un +1,96%. Fra le utilities la peggiore è stata A2A che ha perso quattro punti percentuali. Molto male anche Enel nonostante l'utile del primo trimestre abbia battuto le attese: la società ha ceduto il 3,17%. Lo spread fra Btp e Bund ha toccato quasi i 140 punti base durante la seduta e alla fine ha chiuso in forte rialzo quasi sui massimi a 139,2 punti base. Anche il rendimento del Btp decennale ha fatto registrare un forte rialzo all'1,95%.

