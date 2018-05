MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, attesa per la trimestrale. I conti di Widiba (oggi, 11 maggio)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa è rimasta sopra quota 2,7 euro ad azione. Attesa per la presentazione della trimestrale. Ultime notizie live di oggi 11 maggio 2018

11 maggio 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

ATTESA PER LA TRIMESTRALE DI MPS

C’è attesa per la presentazione della trimestrale di Mps in programma oggi. I conti del primo trimestre dell’anno potranno infatti dare contezza della situazione in cui versa la banca toscana. Oltretutto all’inizio di un nuovo anno in cui dovrebbe essere riuscita a lasciarsi alla spalle le difficoltà dovute alla ricapitalizzazione precauzionale e all’avvio del piano di risanamento. C’è da sperare che Montepaschi possa far segnare un risultato positivo come quella della sua controllata Widiba, che ha chiuso il primo trimestre del 2018 con un risultato positivo per 200.000 euro quando l’anno prima aveva perso 2 milioni di euro. La banca online del gruppo ha fatto registrare un rialzo del 36% nei ricavi e un Ebitda pari a 2,6 milioni di euro. “Widiba riveste anche un ruolo di motore del cambiamento nel piano industriale al servizio del Gruppo Mps. In linea con i risultati del primo trimestre, si prevede una crescita positiva per l'intero anno di clienti e masse, nonché degli aggregati economici e patrimoniali”, si legge in una nota dell’istituto.

I clienti della banca sono arrivati sopra quota 240.000 e il dato potrebbe salire nel futuro, anche grazie all’aumento dei consulenti finanziari. E dire che recentemente Widiba era finita sotto la lente di ingrandimento del Fatto Quotidiano, che aveva evidenziato le perdite che Montepaschi aveva registrato nella controllata: 7,7 milioni nel 2014, 11 milioni nel 2015, 12,2 milioni nel 2016 e ben 18,6 milioni nel 2017. Inoltre, all’inizio di quest’anno Mps ha ricapitalizzato Widiba con 70 milioni di euro.

