BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari cerca di stare sopra quota 24.000 (14 maggio 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi cerca di stare sopra quota 24.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

14 maggio 2018

Borsa italiana oggi, Lapresse

PIAZZA AFFARI CERCA DI STARE SOPRA QUOTA 24.000

La giornata di oggi non prevede dati macroeconomici rilevanti per quanto riguarda l'area euro. Da segnalare solo alle 12:00 un'asta di titoli di Stato francesi con scadenza a dodici mesi. Le attese sono per tassi negativi di circa mezzo punto percentuale. Nessuna particolare rilevazione neanche dagli Usa. Alle 17:30 è in programma un'asta di Buoni del Tesoro americano con scadenza a sei mesi e tassi attesi di poco superiori al 2%. Venerdì Piazza Affari ha chiuso con un rialzo dello 0,52% a quota 24.159 punti. In questa seduta ha spiccato letteralmente il volo Banca Mps che ha fatto registrare un progresso di ben diciassette punti percentuali. La banca ha mostrato il primo trimestre in utile da moltissimi anni.

Bene, nel complesso, anche gli altri titoli bancari: Intesa Sanpaolo è salita dello 0,48% mentre Unicredit ha guadagnato lo 0,44%. Bene anche Banco Bpm che è salito dello 0,73%. Molto male Azimut che ha ceduto quasi tre punti percentuali mentre Pirelli ha ceduto lo 0,6%. Molto bene, invece, Saipem che ha continuato a beneficiare del rialzo dei prezzi del petrolio: il titolo è riuscito a guadagnare il 2,77%. Debole, invece, Enel che ha chiuso invariata la seduta. Dopo le recenti tensioni, lo spread ha mostrato un'importante contrazione. Il differenziale fra Btp e Bund ha chiuso a 132,9 punti base, mentre il rendimento del Btp decennale si è attestato all'1,89%.

