BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari attende i dati dell'Eurozona (15 maggio 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi attende diversi dati macroeconomici dall'Eurozona. Attenzione anche allo scenario politico interno. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

15 maggio 2018 Lorenzo Torrisi

Lapresse

PIAZZA AFFARI ATTENDE I DATI DELL’EUROZONA

La giornata macroeconomica prevede dati rilevanti per quanto concerne l'area Euro. Si inizia alle 8:00 con il Pil tedesco del primo trimestre del 2018: le attese sono per un incremento solo dello 0,4%, in rallentamento rispetto alla rilevazione precedente e questo significherebbe una crescita annuale dell'1,7%. Alle 10:30 la disoccupazione per il mese di marzo in Inghilterra: il consensus vede una conferma del tasso al 4,2%. Alle 11:00 un altro dato fondamentale guardato dai mercati ovvero l'indice Zew delle condizioni economiche tedesche per il mese di maggio: gli analisti stimano un risultato pari a 85,8 punti, in lieve calo rispetto agli 87,9 punti precedenti. Sempre alla stessa ora anche il Pil del primo trimestre dell'Eurozona: è attesa una crescita dello 0,4% che annualizzato significherebbe un aumento del 2,5%. Sempre alle 11:00 anche la produzione industriale di marzo: il consensus vede una crescita dello 0,6%, in netto aumento rispetto alla decrescita precedente. Infine, alle 14:30 l'unico dati macroeconomico previsto dagli Stati Uniti ovvero le vendite al dettaglio per il mese di Aprile. Gli analisti stimano un incremento dello 0,4%, in lieve aumento rispetto al mese di marzo.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,26% a quota 24.221 punti. La giornata non era iniziata certo nel migliore dei modi con l'indice che era arrivato a cedere anche quasi un punto percentuale ma proprio nell'ultima mezz'ora è stato in grado di ritrovare forza. Unicredit ha chiuso quasi con un punto di ribasso. Intesa Sanpaolo è stata poco mossa con un rialzo dello 0,14%. Molto meglio Ubi Banca che ha guadagnato un punto percentuale. Bene anche Enel che è salita dello 0,75%. È continuato il momento molto negativo di Azimut che ha fatto registrare per la seconda seduta consecutiva una perdita oltre i tre punti percentuali. Migliore di giornata è stata invece Pirelli che ha guadagnato il 2,65%. Ha chiuso invariata Fca mentre Leonardo ha perso quasi due punti percentuali. Lieve calo anche per Telecom Italia che ha lasciato sul terreno lo 0,12%. Lo spread è riuscito a scendere sotto i 130 punti, attestandosi a 129 punti base. In lieve rialzo, invece, il rendimento del Btp italiano decennale: questo è salito all’1,91%.

