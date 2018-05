Vodafone, Vittorio Colao lascia la guida dopo 10 anni/ Il manager italiano e l’addio a sorpresa

Vodafone, Vittorio Colao lascia la guida dopo 10 anni. Il manager italiano e l’addio a sorpresa: la decisione diverrà effettiva a partire dal prossimo ottobre, era arrivato a luglio 2008

Vittorio Colao, ceo di Vodafone, lascia dopo 10 anni

Con un annuncio a sorpresa, il ceo della Vodafone, il manager italiano Vittorio Colao, ha lasciato la guida del secondo più grande operatore mobile a livello mondiale. La decisione è stata comunicata nella giornata odierna, ma diverrà effettiva a partire dal prossimo ottobre. Dopo dieci anni, quindi, Colao abdica il proprio trono in favore di Nick Read, l’attuale Cfo, mentre Margherita Della Valle prenderà il posto del precedente Cfo. Colao si era posizionato a capo di Vodafone nel luglio del 2008, facendo cresce in maniera esponenziale la multinazionale britannica, toccando quota 536 milioni di utenti mobile in 250 paesi diversi, partendo da una base di 269 milioni: più del doppio. I mercati finanziari hanno accolto l’addio di Colao in maniera negativa, visto che a Londra le azioni Vodafone, come scrive Il Sole 24 Ore, sono in netto ribasso, del 3.7% circa.

I CONTI DEL QUARTO TRIMESTRE

Sono invece in ordine i conti relativi al quarto trimestre, pubblicati questa mattina, con un aumento delle principali attività del gruppo Vodaone pari a 11.8% a 14.7 miliardi di euro, un dato leggermente al di sopra di quanto previsto dagli analisti (14.6 miliardi). Nell’anno fiscale 2017-2018 l’utile netto consolidato è stato di 2.4 miliardi di euro, con una perdita di 6.3, mentre i ricavi sono pari a 46.6 miliardi di euro, in calo del 2.2% rispetto all’annata precedente. Colao ha portato Vodafone fuori dagli Stati Uniti, grazie allo scioglimento di jv con Verizon, e alla fusione con l'indiana Idea Cellular.

