BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari prova a tornare a 24.500 punti (16 maggio 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi prova a tornare a quota 24.500 punti. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

16 maggio 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana oggi, Lapresse

PIAZZA AFFARI PROVA A TORNARE A 24.500 PUNTI

Giornata macroeconomica con pochi dati di rilievo quella di oggi. Alle 11:00 l'indice dei prezzi al consumo in Italia per il mese di aprile: le attese sono per un aumento dello 0,1%. Sempre alle 11:00 lo stesso parametro anche per tutta l'area Euro: le attese sono per una crescita dello 0,3% che a livello annuale significa un incremento dell'1,2%, ancora molto al dì sotto delle aspettative del target della Bce. Alle 14:30 i permessi di costruzione rilasciati negli Usa nel mese di aprile. Alle 15:15 la produzione industriale americana per il mese di aprile: le attese sono per un aumento dello 0,5%, in linea con il risultato precedente. Alle 16:30 il dato sulle scorte settimanali di petrolio Usa. Ieri Piazza Affari ha chiuso un rialzo dello 0,31% a quota 24.297 punti. Durante la sessione il Ftse Mib era arrivato a guadagnare anche oltre mezzo punto percentuale.

Misti i titoli bancari: Banca Mediolanum e Unipol sono stati fra i titoli peggiori della giornata. Il primo ha ceduto due punti percentuali mentre la seconda ha perso lo 0,73%. La migliore è stata Ubi Banca che è invece salita dell'1,31%. Timida salita per Unicredit che ha guadagnato lo 0,28% mentre meglio è andata Intesa Sanpaolo che è salita dello 0,9%. Male anche Ferrari e Fiat che hanno perso entrambe circa mezzo punto percentuale. Bene Enel, invece, che ha recuperato e guadagnato lo 0,6%. Pirelli ha fatto meglio di tutti salendo di oltre 4 punti percentuali. Lo spread fra Btp e Bund ha fatto segnare un lieve rialzo, attestandosi a 130,3 punti base, di nuovo sopra i 130 punti. In rialzo più marcato il rendimento del Btp decennale, pari all'1,95%.

