Spread in rialzo, Piazza Affari debole/ Contratto M5s-Lega: Btp-Bund sopra quota 140 punti

Spread in rialzo, Piazza Affari debole: il contratto M5s-Lega ha dato i primi effetti, con Btp-Bund sopra quota 140 punti, borse preoccupate "senza isterismi"

Immagine di repertorio (LaPresse)

Spread in rialzo, Piazza Affari debole: la bozza del contratto tra Movimento 5 Stelle e Lega ha dato i primi effetti in Borsa. Come riporta Il Sole 24 Ore, Piazza Affari sta segnando la performance peggiore in tutta Europa con una perdita dell’1 per cento. Oltre alle incertezze sulla formazione del nuovo Governo, che storicamente ha sempre inciso in negativo, tiene banco la bozza del contratto di programma tra le due forze politiche, che ha fatto discutere proprio in materia economia: discussi in particolare la cancellazione di 250 miliardi di debito pubblico da parte della Bc3 e la creazione di un fondo con 200 mld di immobili da cartolarizzare. Si tratta di una bozza definita “superata” dai due partiti, ma la borsa non ha atteso: sono scattate le vendite sui BTp con il rendimento del decennale italiano salito oltre il 2 per cento con forti volumi sul BTP future. E attenzione allo spread Btp/Bund, tornato in area 140 punti base.

SPREAD IN RIALZO, PIAZZA AFFARI DEBOLE

A Milano sono in particolare le banche a cedere terreno: Ubi Banca (-2%) e Banco Bpm (-1,45%), tornano in rosso anche le utilities con A2a che cede l’1% ed Enel l’1,17%, riporta il Corriere della Sera. E attenzione anche alla benzina, con movimenti in rialzo sulla rete nazionale di carburanti. Il petrolio è in calo, ma il Brent resta sopra la soglia di 78 dollari al barile: un prezzo che spinge in rialzo la rete di benzina. Sono previsti interventi sui prezzi raccomandati di benzina e diesel di IP, Italiana Petroli e Q8 a causa dell’accelerazione delle quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo, mentre Tamoil è salita nuovamente di un centesimo sul diesel. Quotidiano Energia ha fatto il punto della situazione sui prezzi medi: "in modalità self della benzina è pari a 1,615 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,615 a 1,629 euro/litro (no-logo a 1,592)", mentre "il prezzo medio praticato del diesel è a 1,487 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,486 a 1,509 euro/litro (no-logo a 1,466)".

