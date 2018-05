AUTO MERCATO EUROPA/ Ad aprile +9,6% nelle vendite. In Fca balzo di Jeep

Il mercato auto in Europa fa segnare un rialzo del 9,6% nel mese di aprile. Fca cresce e in Italia va molto forte Jeep. Balzo impressionante di Psa, bene Volkswagen

17 maggio 2018 Bruno Zampetti

Lapresse

AUTO, MERCATO EUROPA: +9,6% AD APRILE

Il mercato auto in Europa fa segnare un rialzo nel mese di aprile. Secondo i dati diffusi dall’Acea, l’associazione delle case automobilistiche europee, lo scorso mese le immatricolazioni sono aumentate del 9,6% rispetto ad aprile 2017, raggiungendo quota 1,3 milioni. Per quanto riguarda i primi quattro mesi dell’anno, la domanda di nuove auto nell’Unione europea è cresciuta del 2,7% a 5,47 milioni di unità. Guardando al solo mese di aprile, a spingere in modo particolare il mercato sono state la Spagna (che ha fatto segnare un balzo del 12,3%) e il Regno Unito (+10,4%). La Francia (+9%) è stata nella media, mentre hanno dato un contributo minore la Germania (+8%) e l’Italia (+6,5%). La situazione cambia se si guarda il periodo gennaio-aprile, perché si scopre che il Regno Unito ha registrato un calo dell’8,8%. Si conferma però il buon momento del mercato spagnolo (+11%).

AUTO, MERCATO EUROPA: I DATI DEI MARCHI

Considerando i dati delle singole case automobilistiche, nel mese di aprile Volkswagen è cresciuta del 13,8%, con più di 330.000 immatricolazioni. Impressionante l’aumento di Psa, che ha fatto segnare un +70%, superando le 210.000 auto vendute. Ben anche Toyota (21%) e Hyundai (+16%), mentre Fca è cresciuta solo del 2,3%, superando le 90.000 immatricolazioni. Bmw ha invece fatto segnare un calo dell’1,4%. Prendendo i primi quattro mesi dell’anno, Fca ha fatto registrare una diminuzione del 2,7% nelle immatricolazioni rispetto allo stesso periodo del 2017. Nel mese di aprile Jeep ha fatto registrare un aumento delle vendite del 75% in Italia, confermandosi come marchio più dinamico del gruppo. Alfa Romeo è cresciuta del 6,3% lo scorso mese. La Fiat 500 è invece l’auto più venduta del segmento A con un +6,7% rispetto a un anno fa.

