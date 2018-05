BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: con lo spread Piazza Affari guarda alla situazione politica (18 maggio 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi guarda ancora alla situazione politica. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

17 maggio 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa di Milano, Lapresse

PIAZZA AFFARI GUARDA ALLA POLITICA

Giornata macroeconomica che non prevede particolari risultati su cui focalizzare l'attenzione quella di oggi. In prima mattina i prezzi alla produzione tedesca per il mese di aprile. Questi sono visti in crescita dello 0,3%, in miglioramento rispetto al mese precedente. Alle 11:00 la bilancia commerciale dell'Eurozona. Nessun dato macroeconomico è previsto invece dagli Stati Uniti. Sono attesi molti interventi di membri della Fed che potrebbero velatamente confermare che la banca centrale potrà essere molto più aggressiva che in passato sul rialzo dei tassi visto che l'economia continua a crescere. Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,29% a quota 23.809 punti. Il Ftse Mib è stato comunque il peggiore in Europa, non riuscendo a rimbalzare più di tanto dopo le perdite della precedente sessione per via dell'incertezza politica.

Molto male tutti i titoli bancari che hanno sofferto molto: Ubi Banca è stata la peggiore con un ribasso del 2,7% mentre Unicredit ha ceduto l'1,86%. Meglio Intesa Sanpaolo che si è salvata con un calo dello 0,79%. In rialzo Enel che ha guadagnato lo 0,74%. In rialzo anche ca che è salita dello 0,69%. Ancora un'ottima sessione anche per Pirelli che ha guadagnato quasi due punti percentuali. Bene anche Tenaris che è salita del 3,7% mentre Leonardo ha chiuso praticamente invariata. Rally di Recordati che ha guadagnato quasi di sette punti percentuali. Lo spread ha toccato nel corso della seduta addirittura i 160 punti base. La chiusura è stata a 149 punti. In netto rialzo anche il rendimento del Btp italiano decennale che si è attestato al 2,17%.

