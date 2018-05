MPS/ In Borsa il titolo perde il 5%. Botta e risposta tra Padoan e Borghi su Montepaschi

18 maggio 2018 Lorenzo Torrisi

Per Mps anche oggi in Borsa è una giornata davvero difficile. Il titolo è stato già sospeso due volte per eccesso di ribasso e segna un -5%, restando sopra la soglia dei 2,75 euro ad azione. Un prezzo comunque superiore a quello di settimana scorsa, prima che il ritorno all’utile nel primo trimestre dell’anno facesse scattare gli acquisti su Montepaschi. Oggi, invece, fioccano le vendite, viste le intenzioni di Lega e Movimento 5 Stelle sancite nel contratto di Governo. Al suo interno si legge infatti che, “con riferimento alla banca Monte dei Paschi, lo Stato azionista deve provvedere alla ridefinizione della mission e degli obiettivi dell’istituto di credito in un’ottica di servizio”. Parole che Claudio Borghi Aquilini, responsabile economico della Lega, ha spiegato così: “La banca deve essere ripensata in un'ottica di servizio. In buona sostanza abbandonare l'idea di farci i profitti vendendola a chissà chi, ma mantenendola come patrimonio del Paese”.

MPS, TONFO IN BORSA. LE PAROLE DI PADOAN

Nulla di nuovo rispetto a quanto lo stesso Borghi aveva manifestato in campagna elettorale, candidandosi proprio nel collegio di Siena, manifestando anche l’intenzione di fermare la chiusura degli sportelli di Montepaschi nei piccoli comuni della Toscana. Il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, ieri ha evidenziato che le parole di Borghi, insieme a quanto scritto nel contratto di Governo, “hanno immediatamente creato una crisi di fiducia che ha prodotto una caduta del corso del titolo in borsa superiore al 10% e la successiva sospensione per eccesso di ribasso. Un fatto molto grave che mette a repentaglio l'investimento effettuato con risorse pubbliche. Ho il dovere di ricordare a tutti gli attori politici che la fiducia si costruisce poco per volta, progressivamente, ma basta poco per distruggerla, tirandosi dietro i risparmi degli italiani che a parole si vorrebbero tutelare”.

MPS, TONFO IN BORSA. LE PAROLE DI BORGHI

Accuse molto dure, ma che non fanno arretrare di un millimetro Borghi, secondo cui è anche naturale il ricambio dei vertici societari. Intervistato dalla Stampa, il deputato del Carroccio ribadisce che Mps deve rimanere pubblica, spiegando che “bisogna abbandonare l'idea di farci profitti vendendola a chissà chi. È la banca più antica del mondo, un patrimonio del territorio e del Paese”. Eppure si era sempre detto che lo Stato sarebbe dovuto uscire dal capitale della banca, una volta risanata. “È bene che certuni si abituino ad avere partiti che fanno quel che hanno promesso in campagna elettorale. Andremo a Bruxelles e ridiscuteremo il piano”, ha quindi aggiunto. Conferme che hanno quindi rimesso pressione al titolo di Montepaschi, che non è l’unico titolo bancario a soffrire oggi a Piazza Affari.

