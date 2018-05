ASSUNZIONI FERROVIE DELLO STATO/ Recruiting Day per ricerca del personale. I requisiti richiesti

Assunzioni nelle Ferrovie dello Stato per diverse posizioni. Il tutto tramite un Recruiting Day che si terrà a Roma. Le posizioni aperte nella ricerca del personale

02 maggio 2018 Bruno Zampetti

Lapresse

ASSUNZIONI FERROVIE DELLO STATO CON RECRUITING DAY

Assunzioni nelle Ferrovie dello Stato per diverse posizioni. Il tutto tramite un Recruiting Day che si terrà a Roma il 17 maggio. Sul sito delle FS si legge che l’azienda è alla ricerca di “persone dinamiche, brillanti, global mindset, con un approccio digitale e aperte al cambiamento per cogliere insieme le sfide del business e centrare gli obiettivi del piano d’impresa”. Entro l’8 maggio bisognerà però inviare la propria candidatura e superare i test online prima di partecipare al vero e proprio recruiting day. Le posizioni aperte sembrano essere rivolte principalmente a neolaureati in economia, ingegneria meccanica, ingegneria elettronica, ingegneria gestionale, ingegneria industriale, ingegneria informatica, ingegneria meccanica, ingegneria delle telecomunicazioni. Non è specificato quanti posti siano liberi, ma si tratta in tutti i casi di posizioni a tempo indeterminato. I posti di lavoro sarebbero principalmente in Rete Ferroviaria Italiana, ma ve ne sono anche in Trenitalia e in Mercitalia Rail. Le sedi di lavoro previste sono Roma, Milano, Torino, Mestre, Napoli. Perlopiù però concentrate nella Capitale.

ASSUNZIONI FERROVIE DELLO STATO, I POSTI IN TRENITALIA

Per quanto riguarda Trenitalia, Ferrovie dello Stato sta cercando neolaureati in ingegneria meccanica ed elettronica per farli lavorare nell'ambito della manutenzione rotabili per la Divisione Passeggeri Long Haul. In particolare dovranno svolgere: analisi del piano di manutenzione anche al fine di un efficentamento in termini di manutenibilità del materiale rotabile; analisi finalizzate all'efficientamento del ciclo di lavoro; analisi dei guasti con individuazione degli elementi critici, anche in ottica di implementazione di attività di manutenzione preventiva e/o predittiva; definire il fabbisogno dei materiali di ricambio; valutare il potenziale miglioramento dei KPI in base alle azioni/soluzioni proposte; migliorare l'efficienza energetica e ridurre gli sprechi. Per questi posti costituirà titolo preferenziale il conseguimento di un master o altre specializzazioni post lauream in Ingegneria.

