BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari attende le mosse della Fed (2 maggio 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi riapre dopo la festa del lavoro. C'è attesa per le decisioni della Federal Reserve. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

02 maggio 2018 Lorenzo Torrisi

Lapresse

PIAZZA AFFARI ATTENDE LE MOSSE DELLA FED

Diversi dati macroeconomici interessanti nella giornata di oggi per Piazza Affari, che riapre i battenti dopo la chiusura per la festa del lavoro. Alle 11:00 il Pil italiano relativo al primo trimestre dell'anno, prima lettura preliminare: è attesa una crescita dello 0,3%. Sempre alla stessa ora è atteso anche la prima lettura del Pil dell'intera Eurozona: ci si attende un progresso dello 0,4%. Ancora alla stessa il dato relativo alla disoccupazione dell'area Euro per il mese di marzo. Il consensus vede una conferma della disoccupazione all'8,5%. Un’ora prima ci sarà il dato relativo alla sola Italia. Alle 14:15 il dato sull'occupazione non agricola negli Stati Uniti per il mese di aprile: è atteso un incremento di 200 mila unità, un dato in calo rispetto a marzo. Alle 16:00 il dato relativo alle scorte settimanali di petrolio: gli analisti si attendono un calo.

Infine alle 20:00 ci sarà la conferenza stampa sulle decisione del Fomc della Federal Reserve. Ricordiamo che lunedì Piazza Affari ha chiuso con un rialzo dello 0,22% a quota 22.979 punti. Maglia nera della seduta era stata Fca che ha ceduto oltre due punti percentuali. Oggi tra le aziende di casa Agnelli si segnala il pagamento del dividendo di Ferrari e Cnh Industrial. Resta da tenere sott’occhio la situazione politica italiana. Le voci di possibili elezioni anticipate avevano infatti fatto salire lo spread tra Btp e Bund lunedì.

