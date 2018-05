Fattura elettronica obbligatoria/ L’Agenzia delle Entrate dà le prime istruzioni

La fattura elettronica obbligatoria scatterà dal 2019, ma l’Agenzia delle Entrate fornisce già delle utili indicazioni con una circolare pubblicata il 30 aprile

02 maggio 2018 Bruno Zampetti

Lapresse

FATTURA ELETTRONICA OBBLIGATORIA, LA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

La fattura elettronica obbligatoria scatterà dal 1° gennaio 2019, ma l’Agenzia delle Entrate fornisce già delle utili indicazioni con una circolare pubblicata il 30 aprile, anche perché dal 1° luglio i benzinai saranno già tenuti a questo tipo di fatturazione per benzina e gasolio destinati all’autotrazione. Ipsoa ricorda che per poter emettere le fatture elettroniche nel formato corretto, oltre ai software in commercio, i contribuenti potranno fruire di alcuni servizi messi a disposizione, gratuitamente, dall’Agenzia delle Entrate. In particolare, un software da installare su computer per preparare la fattura, una procedura web e una app per trasmettere la fattura stessa, un servizio web per generare il QR Code per acquisire automaticamente i dati Iva del committente. Con tutta probabilità, nei primi tempi non sarà semplice abituarsi alla nuova procedura e può darsi che si creino dei piccoli intoppi.

FATTURA ELETTRONICA OBBLIGATORIA, L’AREA RISERVATA SUL SITO DELL’AGENZIA

Oltre che per trasmettere la fattura elettronica, sarà importante riuscire a dotarsi degli strumenti per poterne ricevere. In questo senso c’è da dire che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un’apposita area web riservata, di modo che il destinatario della fattura possa riuscire ad averla. Va da sé che sarà quindi importante, per chi non l’ha già fatto, registrarsi al sito dell’Agenzia per avere le credenziali necessarie ad accedere all’area riservata. Nel processo di fatturazione elettronica la data di esigibilità dell’imposta è identificabile con la data riportata nella fattura, mentre la data da cui decorrono i termini di detraibilità dell’imposta è identificata dalla data di ricezione attestata al destinatario dai canali telematici di ricezione ovvero dalla data di presa visione della fattura elettronica nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate in cui è stata depositata.

© Riproduzione Riservata.