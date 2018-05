ISTAT/ Disoccupazione all’11%, tra i giovani ai minimi dal 2011. Pil in crescita

L'Istat segnala una disoccupazione all'11% nel mese di marzo. Tra i giovani scende al 31,7%, ai minimi da dicembre 2011. Pil in crescita nel primo trimestre dell'anno

02 maggio 2018 Bruno Zampetti

Lapresse

ISTAT, DISOCCUPAZIONE ALL’11% A MARZO

L’Istat ha diffuso i dati relativi agli occupati e ai disoccupati nel mese di marzo. Il tasso di disoccupazione rimane stabile all’11% rispetto al mese precedente, mentre quello giovanile scende al 31,7% (-0,9 punti percentuali), il livello più basso dalla fine del 2011. Contemporaneamente cresce il tasso di occupazione, che si porta al 58,3%, con un incremento dello 0,2% rispetto a febbraio. L’occupazione è aumentata per gli uomini, mentre è scesa per le donne, e ha riguardato tutte le classi di età, salvo quella compresa tra i 35 e i 49 anni. L’aumento maggiore, dello 0,9%, si è avuto per i giovani 25-34enni. Dunque è aumentato il numero delle persone in cerca di occupazione a marzo, di circa 19.000 unità. Il tasso di inattività è sceso al 34,3%, ma non ha fatto registrare discese particolari tra i giovani tra i 15 e i 24 anni. Su base annua continua l’aumento degli occupati (+0,8%), prettamente a termine (+323 mila). Crescono soprattutto gli occupati ultracinquantenni e, in misura minore, i 15-34enni. Nell’arco di un anno diminuiscono sia i disoccupati (-4%) sia gli inattivi (-1,1%).

ISTAT, PIL DEL PRIMO TRIMESTRE IN CRESCITA

L’Istat ha diffuso anche la stima preliminare del Pil dell’Italia relativa al primo trimestre dell’anno, che fa segnare una crescita dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dell’1,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L’istituto nazionale di statistica evidenzia che questo primo trimestre del 2018 ha avuto tre giornate lavorative in più rispetto al trimestre precedente e lo stesso numero di giornate lavorative del primo trimestre 2017. L’incremento congiunturale del Pil è la sintesi di un aumento del valore aggiunto dei settori dell’agricoltura, silvicoltura e pesca e dei servizi, mentre il valore aggiunto dell’industria ha segnato una variazione pressoché nulla. Dal lato della domanda, vi è un contributo positivo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto negativo della componente estera netta. Secondo i calcoli dell’Istat, la variazione acquisita per il 2018 è pari a +0,8%. Il che vuol dire che se nei prossimi trimestre vi fosse una crescita del Pil pari a zero, alla fine dell’anno la crescita sarebbe appunto dello 0,8%.

© Riproduzione Riservata.