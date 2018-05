BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari guarda al Governo Lega-M5s (21 maggio 2018)

21 maggio 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa Italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI GUARDA AL GOVERNO LEGA-M5S

Giornata macroeconomica che non prevede alcun dato né dall’Euro, né dagli Stati Uniti. Da segnalare nel pomeriggio solo un'asta di buoni del Tesoro americano con i precedenti tassi che erano intorno al 2%: è probabile che questa asta veda tassi in lieve aumento. Nel tardo pomeriggio anche alcuni interventi di membri della Fed che potrebbero fornire importanti indicazioni di politica monetaria. In questo contesto si guarderà certamente a quanto avviene a livello politico italiano, visto che la scorsa settimana la Borsa italiana e lo spread sono stati scossi dall’ipotesi che prendesse vita un Governo composto da Lega e Movimento 5 Stelle. Anche venerdì Piazza Affari ha chiuso con un ribasso dell'1,48% a quota 23.449 punti. A soffrire sono stati in particolare gli istituti bancari, ma anche le utilities sono scese.

Pochi i titoli in verde, tra cui Cnh Industrial che ha fatto registrare un aumento del 3,75%. La peggiore di tutti è stata Ubi Banca che ha ceduto oltre sette punti percentuali. Non è andata meglio ad altri istituti con Bper che ha ceduto il 6,5%. Molto male anche Unicredit che ha perso oltre tre punti percentuali. In ribasso anche Intesa Sanpaolo che ha chiuso con un -2,45%. In calo anche Fca che ha ceduto l'1,8%. Molto male anche Poste Italiane che è stato uno dei peggiori titoli della giornata chiudendo con un -3,3%. Lo spread fra Btp e Bund ha subito un'ulteriore accelerazione oltre addirittura i 160 punti base, chiudendo poi a intorno ai 165 punti. In netto rialzo anche il rendimento del Btp decennale che si attesta al 2,23%.

