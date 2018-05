Spread Btp-Bund oltre 170 punti/ Allarme Fitch: “Con governo Lega-M5S aumenta rischio Paese”

Spread Btp-Bund oltre 170 punti: ai massimi da 7 mesi. Allarme Fitch: “Con governo Lega-M5S aumenta rischio Paese”. Le ultime notizie sui mercati

21 maggio 2018 Silvana Palazzo

Spread Btp-Bund oltre 170 punti (Foto: LaPresse)

A Bruxelles lo chiamano già governo sovranista o populista. Mentre si materializza lo spread sale ancora. Oggi il differenziale tra Btp e Bund decennale si è ampliato leggermente. Sul decennale ha superato la soglia dei 170 punti con il rendimento del titolo italiano al 2,28%. Le vendite sono più consistenti sulle scadenze più corte: il rendimento dei titoli triennali è schizzato allo 0,37% dopo aver toccato lo 0,40% in avvio di contrattazioni. Un livello che non veniva raggiunto dal luglio del 2015. Il pari durata tedesco invece ha mostrato un rendimento negativo pari allo 0,45%. Lo spread sui due titoli a tre anni schizza a 82 punti base, mentre una settimana fa viaggiava in area 40 punti. È una fase di tensione sui mercati, in questo caso sono le scadenze più brevi ad evidenziare le maggiori fibrillazioni. Quindi i mercati stanno riprezzando il rischio Italia soprattutto sulle scadenze più corte ipotizzando che il governo M5s-Lega possa adottare politiche economiche che faranno salire il deficit e il debito.

SPREAD BTP-BUND OLTRE 170 PUNTI, ALLARME FITCH

Escludendo la Grecia, i bond governativi italiani sono gli unici nell'area euro che mostrano rendimenti negativi solo sulle scadenze a un anno. Sulle lunghe scadenze lo spread tra Italia e Germania è tornato ai livelli di un anno fa, invece su quelle brevi è di nuovo ai massimi dal giugno del 2015. Il rendimento del Btp 10 anni è salito di 41 punti base, che è la variazione settimanale più consistente dall'estate del 2015, quando l'Europa aveva a che fare con un episodio della crisi greca. nel giorno in cui Lega e MoVimento 5 Stelle salgono al Colle per scegliere il presidente del Consiglio e procedere con la formazione del nuovo governo, lo spread arriva a quota 173 punti (166 in apertura). Per l'agenzia di rating Fitch il contratto di governo «aumenta i rischi per il profilo di credito sovrano, in particolare attraverso un allentamento di bilancio e un potenziale danno alla fiducia». Per Fitch non è sicuro «in che misura questi rischi si tradurranno in una valutazione creditizia più debole, dipenderà dalla capacità del governo di realizzare il suo programma».

