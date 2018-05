BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari e la reazione al Governo di Giuseppe Conte (22 maggio 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi ha pochi dati macroeconomici in agenda. Attenzione alla nascita del Governo Conte. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

22 maggio 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI E LA REAZIONE AL NUOVO GOVERNO

Giornata macroeconomica con pochi dati quella di oggi. Le uniche note da segnalare sono ancora delle aste di titoli di Stato. Alle 15:00 una vendita di titoli di Stato con scadenza a dodici mesi con tassi attesi in negativo di circa mezzo punto percentuale. Alle 17:30 un'asta di buoni del Tesoro con scadenza a dodici mesi con un tasso vicino al 2,2%. Un'ora più tardi un'asta con buoni del Tesoro Usa a due anni: i tassi sono attesi in rialzo e supereranno probabilmente il 2,5%. L’attenzione sarà rivolta quindi alla reazione di Piazza Affari alla situazione politica, con Lega e Movimento 5 Stelle a un passo da ottenere il Governo. Ieri Piazza Affari ha chiuso con un -1,52% a quota 23.092 punti. A pesare certamente anche gli stacchi di dividendi per circa l'1,1%.

Ancora molto male il settore bancario: la peggiore è stata Intesa Sanpaolo. Il titolo ha ceduto il 7,33%. Da ricordare comunque che il titolo ha scontato un maxi dividendo di 20 centesimi. Si è salvata Unicredit che ha chiuso con un lieve rialzo dello 0,43% . Molto meglio ha fatto invece Fca che ha beneficiato del dollaro forte: il titolo è stato uno dei migliori con un progresso del 2,62%. Bene anche il settore petrolifero con Saipem che ha guadagnato poco più di due punti percentuali. Seduta interlocutoria per Enel, invece, il titolo ha chiuso praticamente invariato. Lo spread ha fatto segnare un rialzo a doppia cifra. Gli investitori esteri non apprezzano il sempre più probabile nuovo Governo. Il differenziale fra Btp e Bund ha superato i 180 punti, chiudendo a 186,5 punti base. In netta ascesa anche il rendimento del Btp decennale pari al 2,41%.

