Firenze, Cercasi 26mila lavoratori entro giugno/ Le professioni più richieste

Firenze, cercasi 26mila lavoratori entro giugno. Questi sono i dati diffusi dalla Camera di Commercio elaborando quelli di Unioncamere Excelsior: le figure più richieste

22 maggio 2018 Bruno Zampetti

Lapresse

FIRENZE, CERCASI 26MILA LAVORATORI ENTRO GIUGNO

Entro giugno nella città metropolitana di Firenze ci potrebbero essere quasi 26.000 posti di lavoro in più. La Camera di Commercio del capoluogo toscano ha infatti elaborati i dati Unioncamere Excelsior, scoprendo così che sarebbero 25.940 i lavoratori che le imprese della città metropolitana di Firenze stanno cercando nel periodo che va da aprile a giugno 2018. Si tratta di un dato in crescita di quasi 2mila unità rispetto al trimestre gennaio-marzo 2018. Secondo la Camera di Commercio di Firenze, c’è una preponderanza di lavoro a termine, con una quota elevata di somministrazione a durata ridotta. “Ciò dipende parzialmente dallo spostamento delle preferenze degli imprenditori verso i rapporti a termine e somministrazione come alternativa rispetto all’abrogazione dei voucher e delle collaborazioni insieme a un effetto ciclico e al contempo al peso della stagionalità”, viene spiegato in una nota.

LE PROFESSIONI PIÙ RICHIESTE

Secondo i dati elaborati, i giovani fino a 29 anni sono ricercati principalmente in qualità di addetti ad attività specifiche dei servizi alle persone, tecnici amministrativi e finanziari, come operatori della cura estetica e come commessi e personale qualificato nella grande distribuzione. Nell’ambito delle lauree e degli indirizzi di studio universitario più richiesti ci sono l’indirizzo economico, scienze della formazione e chimica-farmaceutica. Passando ai diplomi, i più richiesti riguardano amministrazione/finanza, turismo-enogastronomia e meccanica. “Considerando le previsioni di assunzione relative alle aree aziendali di inserimento dovrebbero migliorare per le aree della produzione, l’area amministrazione e finanza e per l’area tecnica e della progettazione”, si legge ancora nella nota. Le professioni più richieste riguardano cuochi, camerieri e altre figure professionali dei servizi turistici, mentre quelle più difficili da reperire sono gli specialisti in scienze informatiche, fisiche e chimiche.

© Riproduzione Riservata.