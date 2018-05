BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari attende le Raccomandazioni Ue (23 maggio 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi diversi macroeconomici in agenda. Attenzione alle Raccomandazioni della Commissione europea. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

23 maggio 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa di Milano, Lapresse

PIAZZA AFFARI ATTENDE LE RACCOMANDAZIONI UE

La giornata di oggi propone diversi dati macroeconomici in agenda. Alle 10:00 il dato PMI manifatturiero per il mese di naggio dell'area Euro: le attese sono per una conferma pari a 56,2 punti. Mezz'ora più tardi toccherà all'indice dei prezzi al consumo per il mese di aprile in Inghilterra: gli analisti credono in un aumento dello 0,5%, in netto aumento rispetto alla rilevazione precedente. Alle 16:00 il primo dato in arrivo dagli Usa ovvero il numero di abitazioni esistenti vendute nel mese di aprile: rispetto alla rilevazione precedente, è atteso un lieve calo a 679 mila unità. Alle 16:30 il dato settimanale sulle scorte di petrolio Usa. Da tener presente che è prevista anche la diffusione delle Raccomandazioni Ue ai paesi membri, Italia compresa.

Ieri Piazza Affari ha chiuso con un rialzo dello 0,54% a quota 23.216 punti, in una giornata in cui si è passati molto velocemente fra il positivo e il negativo. Da segnalare un buon rimbalzo per i titoli bancari: Intesa Sanpaolo è salita dello 0,64% mentre Unicredit si è apprezzata del 2,49%. È continuato anche il buon momento di Fca che è stata una delle migliori chiudendo con un balzo dell'1,6%. Male Pirelli che è stato uno dei pochi titoli negativi, cedendo quasi un punto percentuale. Lo spread fra Btp e bund è calato a 177,4 punti base. In lieve calo anche il rendimento del Btp decennale che si attesta ora al 2,34%.

