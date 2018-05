SUD/ Oggi la presentazione del libro “Il coccodrillo si è affogato”

“Il coccodrillo si è affogato – Mezzogiorno: cronache di un fallimento annunciato e di una possibile rinascita”: il libro di Pietro Massimo Busetta verrà presentato oggi a Roma

23 maggio 2018 Redazione

Lapresse

“Il coccodrillo si è affogato – Mezzogiorno: cronache di un fallimento annunciato e di una possibile rinascita” è il titolo del libro (Rubbettino editore) di Pietro Massimo Busetta che verrà presentato oggi, 23 maggio alle ore 17, a Roma in Piazza del Gesù 49 presso Palazzo Altieri, la sede di rappresentanza del Banco BPM.

Alla presentazione, organizzata dalla Banca Popolare di Sant’Angelo insieme all’Associazione Nazionale fra le Banche Popolare e moderata da Filippo Caleri del Tempo, interverranno Salvatore Bonadonna, Stefano Fassina, Adriano Giannola, Riccardo Pedrizzi, Gaetano Quagliariello.

Abbandonare il Mezzogiorno al sottosviluppo e allo spopolamento perdendo inevitabilmente dimensione demografica e peso internazionale oppure rimettere il sud al centro delle politiche di sviluppo non con l’assistenzialismo ma utilizzando le risorse dell’Europa e dei mercati internazionali? E’ il tema che l’autore (presente all’incontro) affronta in questo lavoro ripercorrendo analoghe situazioni risolte positivamente in Europa ma proponendo percorsi e soluzioni originali.

