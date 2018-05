BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari e la reazione all'incarico a Conte (24 maggio 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi farà i conti con l'incarico affidato a Giuseppe Conte. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

24 maggio 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI, LA REAZIONE ALL’INCARICO A CONTE

Giornata macroeconomica con dati particolarmente interessanti quella di oggi. Si inizia già alle 8:00 con il Pil tedesco per il primo trimestre, lettura definitiva: il consensus vede una crescita rallentata con un incremento dello 0,3% ovvero una crescita annuale dell'1,6%. Alle 10:30 le vendite al dettaglio per il mese di aprile in Inghilterra: si stima un aumento dello 0,8%, in netto progresso rispetto alla discesa di marzo. Particolarmente interessanti saranno le minute pubblicate alle 13:30 dell'ultima riunione della Bce .Alle 14:30 le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione negli Usa: gli analisti si attendono un dato intorno alle 220 mila unità, poco mosso dalla settimana precedente. Infine, sempre dagli Usa, alle 16:00 la vendita di abitazioni esistenti nel mese di aprile. Particolare attenzione sarà poi dedicata alla politica italiana, dopo l’incarico di formare un Governo affidato a Giuseppe Conte.

Ieri Piazza Affari ha chiuso con un ribasso dell'1,31% a quota 22.911 punti. A inizio seduta Milano era addirittura la peggiore in Europa, arrivando a perdere quasi due punti percentuali ma sul finale sono prevalsi gli acquisti. Ancora molto sofferenti i titoli bancari: Unicredit e Ubi Banca sono state le peggiori con una perdita del 2,23%. Intesa Sanpaolo ha invece perso l'1,75%. In controtendenza Bper banca che ha messo a segno un +1,15%. Meglio dei bancari hanno fatto le utilities con Enel che ha chiuso praticamente invariata. Molto male, invece, i titoli legati al petrolio per il ribasso dello stesso: Saipem è stata la peggiore con un -3,43%. Non bene neanche gli industriali con Pirelli che ha ceduto quasi tre punti percentuali, mentre Fca ha fatto registrare un ribasso dell'1,15%. Il differenziale fra Btp e Bund ha chuso in rialzo a 191,2 punti. In aumento anche il rendimento del Btp decennale, pari al 2,42%.

