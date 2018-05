GRATIS IN CROCIERA/ Come fare per passare un giorno a bordo della Crown Princess

Gratis in crociera per un giorno, come fare per passare alcune ore a bordo della nave Crown Princess, facente parte della flotta di Princess Cruises a Civitavecchia

24 maggio 2018 Bruno Zampetti

GRATIS IN CROCIERA PER UN GIORNO

Viaggiare in crociera gratis? È possibile, anche se solo per un giorno. Dreamlines, portale specializzato per i viaggi in crociera, ha infatti deciso di portare avanti l’iniziativa “Tutti a bordo”, con cui è possibile visitare alcune navi di compagnie prestigiose. E sabato 9 giugno, a Civitavecchia, ci saranno 25 persone che potranno godersi un breve soggiorno sulla Crown Princess, nave della flotta di Princess Cruises. Di fatto con un imbarco alle ore 10:00 e uno sbarco alle ore 15:00 ci sarà la possibilità di fare un piccolo viaggio, comprensivo di un pranzo a bordo. Seguendo le istruzioni riportate sul sito di Dreamlines sarà possibile partecipare a questa iniziativa, sperando di essere tra i fortunati che potranno effettuare questa piccola crociera gratuita. Tenendo conto che lo scorso anno ci sono state diverse visite a bordo di alcune navi, non è da escludere che quello del 9 giugno sia il primo di altri appuntamenti.

LE CARATTERISTICHE DELLA CROWN PRINCESS

La nave Crown Princess ha svolto la sua crociera inaugurale nel 2006 e ha subito un restyling nel 2011. Il sito di Princess Cruises fa anche sapere che è lunga 290 metri e alta 59, con 19 ponti e più di 1.500 cabine, che danno quindi una capienza di circa 3.100 passeggeri, cui aggiungere 1.200 membri dell’equipaggio. La nave offre anche suite con balcone e ha diversi ristoranti, oltre che che un teatro, un casinò, strutture sportive, centro benessere e altre attività adatte anche ai bambini. A bordo della Crown Princess è possibile visitare i Caraibi, oppure fare anche una traversata dell’Atlantico, partendo da Civitavecchia e passando in alcune località del Sud Europa prima di sbarcare negli Stati Uniti. C’è anche la possibilità di effettuare una crociera nel Mediterraneo, con un approfondimento particolare sulla Grecia.

