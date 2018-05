SPREAD SFONDA QUOTA 200/ A Piazza Affari soffrono le banche

Lo spread tra Btp e Bund ha superato la soglia dei 200 punti base, raggiungendo i massimi da giugno dello scorso anno. Il rendimento dei titoli di stato decennali si avvicina al 2,5%

25 maggio 2018 Bruno Zampetti

Lapresse

LO SPREAD SFONDA QUOTA 200

Lo spread tra Btp e Bund ha superato la soglia dei 200 punti base, raggiungendo i massimi da giugno dello scorso anno. Il rendimento dei titoli di stato decennali italiani si avvicina così al 2,5%. Non c’è dubbio che la situazione politica stia influendo non poco sull’andamento del differenziale tra i nostri titoli di stato e quelli tedeschi, molto più di quanto stia avvenendo in Borsa. Anche perché il mercato obbligazionario in generale negli ultimi mesi ha visto crescere il rendimento dei titoli, soprattutto Usa, con le prospettive del rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve. In Europa, invece, è ancora attivo il Quantitative easing della Bce, ma le tensioni sull’Italia stanno portando in generale a un rialzo dei rendimenti dei bond statali dei paesi della periferia europea. È chiaro infatti che se si pensa che possano nascere tensioni tra il futuro Governo Conte e l’Ue, le conseguenze non si fermano ai nostri confini.

SPREAD SOPRA QUOTA 200

Il fatto che questo rialzo dello spread avvenga quando ancora è attivo il Quantitative easing della Bce fa pensare che siano aumentate le vendite di nostri titoli di Stato (che sono tuttavia per due terzi in mani italiane) o che siano diminuiti gli acquisti della banca centrale. Ovviamente il fatto che le nostre banche possiedano gran parte dei titoli di Stato italiano influisce negativamente anche sul loro patrimonio. E non a caso la gran parte dei titoli in rosso a Piazza Affari questa mattina sono proprio quelli bancari. È ancora presto per parlare di “emergenza”, visto che il Governo Conte non è ancora nato e dunque non ha nemmeno preso alcun provvedimento. Per il momento l’unico effetto positivo è l’indebolimento dell’euro nei confronti del dollaro, cosa che può aiutare l’export. Anche se ha la controindicazione di rendere più salata la bolletta energetica, visto che i prezzi delle materie prime, leggasi petrolio, sono espressi in dollari.

© Riproduzione Riservata.